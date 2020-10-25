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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:07
vitaliy_berdinskikh написав: ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.
всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
Не совсем. У Вас много безапелляционности, но мало знаний. После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись. Проблема вероятно с "первым документом", по которому осуществляется аутентификация - в Моно он последний присланный, а в Привате - всегда один
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jetien
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Додано: Нед 25 жов, 2020 17:48
jetien написав:
У Вас много безапелляционности, но мало знаний.
У меня в силу профессии знаний поболее.
jetien написав:
После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись.
Монобанк со своей стороны может лишь одно - подтвержать или не подтверждать личность клиента. Вы изначалньно умолчали о том что Монобанк требовал от вас повторного предоставления ид-карты, хотя это важная деталь. После того как документ был предоставлен банку - банк в свою очередь подтвердил личность клиента для Дии - Дия показала клиенту Монобанка все документу которые у неё есть для данного гражданина. Ну и где тут пробел в моих знаниях?
Ну и начали мы общение вообще с того что я заявил об отсутствии какой-либо связи между работой мобильного приложения Монобанка и доступом в Дию. Что, я тоже оказался не прав?
Mind the gap.
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- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 26 жов, 2020 06:21
Вы совершенно не правы, да.
Во-первых, Монобанк этого не требовал ни разу, а утверждал что все ок. Отправить id карту порекомендовала поддержка Дии, которая пыталась разобраться в ситуации. И авторизация связана с банком, да. Почитайте отзывы с Маркета - многие жалуются на проблемы со входом в Дию именно через Моно. Я никого не в чем не обвиняю, Моно мой единственный и главный банк, но проблема была.
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jetien
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Додано: Пон 26 жов, 2020 08:03
Ну вот опять оказывается Вы недоговаривает детали.
И опять сами подтверждаете что Монобанк ответственен только за аутентификацию своего клиента в Доме.
Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.
Предлагаю закончить бессмысленный спор.
Почитайте отзывы с Маркета
Такой себе аргумент. Там зачастую отзывы пишут люди даже не понимающие что они пишут отзыв не о банке, а о его мобильном приложении. И это поголовно простые клиенты, а не опытные QA понимающие какой именно баг они обнаружили.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:01
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну вот опять оказывается Вы недоговаривает детали.
И опять сами подтверждаете что Монобанк ответственен только за аутентификацию своего клиента в Доме.
Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.
Предлагаю закончить бессмысленный спор.
Почитайте отзывы с Маркета
Такой себе аргумент. Там зачастую отзывы пишут люди даже не понимающие что они пишут отзыв не о банке, а о его мобильном приложении. И это поголовно простые клиенты, а не опытные QA понимающие какой именно баг они обнаружили.
Бекенд, фронтенд... знову ці модні слова.
Яка клієнту різниця в чому проблему в Монобанка? Проблема в Гороха, а де саме, нікого не гребе.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:15
Кочевник написав:
Яка клієнту різниця в чому проблему в Монобанка?
Мы с оппонентом обсуждаем не то хорош или плох Монобанк, а где именно корень проблемы.viewtopic.php?p=5082266#p5082266viewtopic.php?p=5082320#p5082320
Если абстрактный клиент не знает где именно - наверное и не стоит говорить что проблема именно в мобильном приложении, по крайне мере не стоит доказывать что это именно так и что тот кто оспаривает это не прав.
Ведь машина после АЗС может долго ехать не потому что заправщик стекло протёр, а чтобы понимать это надо обладать знаниями в специфической области (принцип работы ДВС и устройство автомобиля). Вот и тут если не понимаешь как работает аутентификация через третью сторону (акаунт Гугля, акаунт Твитера, банк поддерживающий BankId) то лучше и не делать выводов о том что фотография отображаемая в Дие как-то зависит от того делалась аутетификация через Приватбанк или через Монобанк. Ибо получается как с протертым стеклом.
Кочевник написав:
Проблема в Гороха
Я с этим и не спорю - судя по тому что суппорт Дии знает что надо делать, а суппорт Монобанка не знает проблем даже две:
- бекенд Монобанка неправильно проводит аутентификацию клиента, хотя конечно тут может быть и частично вина Дии - без влезания в кучу деталей (которые нам как клиентам недоступны) мы это врядли узнаем
- суппорт Монобанка не знает как решать проблему, тоесть даже если истиной причиной сбоя является Дия они должны знать об этом и давать клиенту точные инструкции для устранения или же пояснять почему не возможно исправить ошибку сейчас
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:31
Кочевник написав:
Проблема в Гороха
К слову Горох когда-то писал что у них уровней эскалации проблем всего два: поддержка и менеджмент банка, и что он часто просматривает диалоги по своей инициативе даже если вопрос не был поднят на более высокий уровень. Но в данном случае это не помогло.
А идея Гороха с CEO-на-день так вообще печалит - менеджер банка занимается какой-то фигней ради самопиара вместо развития банка. Это при том что из банка уже ушел Дубилет и судя по видео Рогальский больше занят Кото чем Моно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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