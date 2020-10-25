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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2094209520962097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:07

Re: Monobank

vitaliy_berdinskikh написав:
  ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.

всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
Не совсем. У Вас много безапелляционности, но мало знаний. После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись. Проблема вероятно с "первым документом", по которому осуществляется аутентификация - в Моно он последний присланный, а в Привате - всегда один
jetien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:48

Re: Monobank

  jetien написав:У Вас много безапелляционности, но мало знаний.

У меня в силу профессии знаний поболее.
  jetien написав:После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись.

Монобанк со своей стороны может лишь одно - подтвержать или не подтверждать личность клиента. Вы изначалньно умолчали о том что Монобанк требовал от вас повторного предоставления ид-карты, хотя это важная деталь. После того как документ был предоставлен банку - банк в свою очередь подтвердил личность клиента для Дии - Дия показала клиенту Монобанка все документу которые у неё есть для данного гражданина. Ну и где тут пробел в моих знаниях?

Ну и начали мы общение вообще с того что я заявил об отсутствии какой-либо связи между работой мобильного приложения Монобанка и доступом в Дию. Что, я тоже оказался не прав?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 06:21

Re: Monobank

Вы совершенно не правы, да.
Во-первых, Монобанк этого не требовал ни разу, а утверждал что все ок. Отправить id карту порекомендовала поддержка Дии, которая пыталась разобраться в ситуации. И авторизация связана с банком, да. Почитайте отзывы с Маркета - многие жалуются на проблемы со входом в Дию именно через Моно. Я никого не в чем не обвиняю, Моно мой единственный и главный банк, но проблема была.
jetien
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:03

Ну вот опять оказывается Вы недоговаривает детали.

И опять сами подтверждаете что Монобанк ответственен только за аутентификацию своего клиента в Доме.

Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.

Предлагаю закончить бессмысленный спор.
Почитайте отзывы с Маркета

Такой себе аргумент. Там зачастую отзывы пишут люди даже не понимающие что они пишут отзыв не о банке, а о его мобильном приложении. И это поголовно простые клиенты, а не опытные QA понимающие какой именно баг они обнаружили.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:01

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну вот опять оказывается Вы недоговаривает детали.

И опять сами подтверждаете что Монобанк ответственен только за аутентификацию своего клиента в Доме.

Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.

Предлагаю закончить бессмысленный спор.
Почитайте отзывы с Маркета

Такой себе аргумент. Там зачастую отзывы пишут люди даже не понимающие что они пишут отзыв не о банке, а о его мобильном приложении. И это поголовно простые клиенты, а не опытные QA понимающие какой именно баг они обнаружили.

Бекенд, фронтенд... знову ці модні слова.
Яка клієнту різниця в чому проблему в Монобанка? Проблема в Гороха, а де саме, нікого не гребе.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:15

Re: Monobank

  Кочевник написав:Яка клієнту різниця в чому проблему в Монобанка?

Мы с оппонентом обсуждаем не то хорош или плох Монобанк, а где именно корень проблемы.
viewtopic.php?p=5082266#p5082266
viewtopic.php?p=5082320#p5082320

Если абстрактный клиент не знает где именно - наверное и не стоит говорить что проблема именно в мобильном приложении, по крайне мере не стоит доказывать что это именно так и что тот кто оспаривает это не прав.

Ведь машина после АЗС может долго ехать не потому что заправщик стекло протёр, а чтобы понимать это надо обладать знаниями в специфической области (принцип работы ДВС и устройство автомобиля). Вот и тут если не понимаешь как работает аутентификация через третью сторону (акаунт Гугля, акаунт Твитера, банк поддерживающий BankId) то лучше и не делать выводов о том что фотография отображаемая в Дие как-то зависит от того делалась аутетификация через Приватбанк или через Монобанк. Ибо получается как с протертым стеклом.
  Кочевник написав:Проблема в Гороха

Я с этим и не спорю - судя по тому что суппорт Дии знает что надо делать, а суппорт Монобанка не знает проблем даже две:
  • бекенд Монобанка неправильно проводит аутентификацию клиента, хотя конечно тут может быть и частично вина Дии - без влезания в кучу деталей (которые нам как клиентам недоступны) мы это врядли узнаем
  • суппорт Монобанка не знает как решать проблему, тоесть даже если истиной причиной сбоя является Дия они должны знать об этом и давать клиенту точные инструкции для устранения или же пояснять почему не возможно исправить ошибку сейчас
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:31

Re: Monobank

  Кочевник написав:Проблема в Гороха

К слову Горох когда-то писал что у них уровней эскалации проблем всего два: поддержка и менеджмент банка, и что он часто просматривает диалоги по своей инициативе даже если вопрос не был поднят на более высокий уровень. Но в данном случае это не помогло.

А идея Гороха с CEO-на-день так вообще печалит - менеджер банка занимается какой-то фигней ради самопиара вместо развития банка. Это при том что из банка уже ушел Дубилет и судя по видео Рогальский больше занят Кото чем Моно.
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