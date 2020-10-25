Додано: Пон 26 жов, 2020 08:15

Кочевник написав: Яка клієнту різниця в чому проблему в Монобанка? Яка клієнту різниця в чому проблему в Монобанка?

Кочевник написав: Проблема в Гороха Проблема в Гороха

бекенд Монобанка неправильно проводит аутентификацию клиента, хотя конечно тут может быть и частично вина Дии - без влезания в кучу деталей (которые нам как клиентам недоступны) мы это врядли узнаем

суппорт Монобанка не знает как решать проблему, тоесть даже если истиной причиной сбоя является Дия они должны знать об этом и давать клиенту точные инструкции для устранения или же пояснять почему не возможно исправить ошибку сейчас

Мы с оппонентом обсуждаем не то хорош или плох Монобанк, а где именно корень проблемы.Если абстрактный клиент не знает где именно - наверное и не стоит говорить что проблема именно в мобильном приложении, по крайне мере не стоит доказывать что это именно так и что тот кто оспаривает это не прав.Ведь машина после АЗС может долго ехать не потому что заправщик стекло протёр, а чтобы понимать это надо обладать знаниями в специфической области (принцип работы ДВС и устройство автомобиля). Вот и тут если не понимаешь как работает аутентификация через третью сторону (акаунт Гугля, акаунт Твитера, банк поддерживающий BankId) то лучше и не делать выводов о том что фотография отображаемая в Дие как-то зависит от того делалась аутетификация через Приватбанк или через Монобанк. Ибо получается как с протертым стеклом.Я с этим и не спорю - судя по тому что суппорт Дии знает что надо делать, а суппорт Монобанка не знает проблем даже две: