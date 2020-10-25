ol_zy написав: Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.
всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
Не совсем. У Вас много безапелляционности, но мало знаний. После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись. Проблема вероятно с "первым документом", по которому осуществляется аутентификация - в Моно он последний присланный, а в Привате - всегда один
jetien написав:У Вас много безапелляционности, но мало знаний.
У меня в силу профессии знаний поболее.
jetien написав:После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись.
Монобанк со своей стороны может лишь одно - подтвержать или не подтверждать личность клиента. Вы изначалньно умолчали о том что Монобанк требовал от вас повторного предоставления ид-карты, хотя это важная деталь. После того как документ был предоставлен банку - банк в свою очередь подтвердил личность клиента для Дии - Дия показала клиенту Монобанка все документу которые у неё есть для данного гражданина. Ну и где тут пробел в моих знаниях?
Ну и начали мы общение вообще с того что я заявил об отсутствии какой-либо связи между работой мобильного приложения Монобанка и доступом в Дию. Что, я тоже оказался не прав?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Вы совершенно не правы, да. Во-первых, Монобанк этого не требовал ни разу, а утверждал что все ок. Отправить id карту порекомендовала поддержка Дии, которая пыталась разобраться в ситуации. И авторизация связана с банком, да. Почитайте отзывы с Маркета - многие жалуются на проблемы со входом в Дию именно через Моно. Я никого не в чем не обвиняю, Моно мой единственный и главный банк, но проблема была.
Ну вот опять оказывается Вы недоговаривает детали.
И опять сами подтверждаете что Монобанк ответственен только за аутентификацию своего клиента в Доме.
Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.
Предлагаю закончить бессмысленный спор.
Почитайте отзывы с Маркета
Такой себе аргумент. Там зачастую отзывы пишут люди даже не понимающие что они пишут отзыв не о банке, а о его мобильном приложении. И это поголовно простые клиенты, а не опытные QA понимающие какой именно баг они обнаружили.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Ну вот опять оказывается Вы недоговаривает детали.
И опять сами подтверждаете что Монобанк ответственен только за аутентификацию своего клиента в Доме.
Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.
Предлагаю закончить бессмысленный спор.
Почитайте отзывы с Маркета
Такой себе аргумент. Там зачастую отзывы пишут люди даже не понимающие что они пишут отзыв не о банке, а о его мобильном приложении. И это поголовно простые клиенты, а не опытные QA понимающие какой именно баг они обнаружили.
Бекенд, фронтенд... знову ці модні слова. Яка клієнту різниця в чому проблему в Монобанка? Проблема в Гороха, а де саме, нікого не гребе.
Если абстрактный клиент не знает где именно - наверное и не стоит говорить что проблема именно в мобильном приложении, по крайне мере не стоит доказывать что это именно так и что тот кто оспаривает это не прав.
Ведь машина после АЗС может долго ехать не потому что заправщик стекло протёр, а чтобы понимать это надо обладать знаниями в специфической области (принцип работы ДВС и устройство автомобиля). Вот и тут если не понимаешь как работает аутентификация через третью сторону (акаунт Гугля, акаунт Твитера, банк поддерживающий BankId) то лучше и не делать выводов о том что фотография отображаемая в Дие как-то зависит от того делалась аутетификация через Приватбанк или через Монобанк. Ибо получается как с протертым стеклом.
Кочевник написав:Проблема в Гороха
Я с этим и не спорю - судя по тому что суппорт Дии знает что надо делать, а суппорт Монобанка не знает проблем даже две:
бекенд Монобанка неправильно проводит аутентификацию клиента, хотя конечно тут может быть и частично вина Дии - без влезания в кучу деталей (которые нам как клиентам недоступны) мы это врядли узнаем
суппорт Монобанка не знает как решать проблему, тоесть даже если истиной причиной сбоя является Дия они должны знать об этом и давать клиенту точные инструкции для устранения или же пояснять почему не возможно исправить ошибку сейчас
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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К слову Горох когда-то писал что у них уровней эскалации проблем всего два: поддержка и менеджмент банка, и что он часто просматривает диалоги по своей инициативе даже если вопрос не был поднят на более высокий уровень. Но в данном случае это не помогло.
А идея Гороха с CEO-на-день так вообще печалит - менеджер банка занимается какой-то фигней ради самопиара вместо развития банка. Это при том что из банка уже ушел Дубилет и судя по видео Рогальский больше занят Кото чем Моно.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift