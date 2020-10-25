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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:42
vitaliy_berdinskikh написав:
у меня все карты на месте
То туфта
Они на месте, но не работают
Попробуйте шото перевести
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:53
clientage написав: Буровик написав:
9:40 Р2Р з постійного донора "щось пішло не так"
Да послетали сохраненный карты у загонщиков еще в Вс.
Вводите руцями
таж "халепа"
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Буровик
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:06
clientage написав: vitaliy_berdinskikh написав:
у меня все карты на месте
То туфта
Они на месте, но не работают
Попробуйте шото перевести
У меня работает, только что пополнил моню с сохраненной карты.
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antey718
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:08
antey718 написав: clientage написав: vitaliy_berdinskikh написав:
у меня все карты на месте
То туфта
Они на месте, но не работают
Попробуйте шото перевести
У меня работает, только что пополнил моню с сохраненной карты.
Давно сохраняли эту карту, сколько карт вааще сохранено?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:13
clientage написав: vitaliy_berdinskikh написав:
у меня все карты на месте
То туфта
Они на месте, но не работают
Попробуйте шото перевести
Попробовал - говорит что банк-донор говорит что неверный CVV хотя он верный.
Удалил, ввел данные по новой - заработало.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:23
clientage написав:
Давно сохраняли эту карту, сколько карт вааще сохранено?
Карта добавлена давно, но раньше пополнение проходило без запроса CVV, а в этот раз запросило.
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antey718
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