RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2096209720982099>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:42

  vitaliy_berdinskikh написав:у меня все карты на месте

То туфта
Они на месте, но не работают :(
Попробуйте шото перевести
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32703
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2605 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:53

  clientage написав:
  Буровик написав:9:40 Р2Р з постійного донора "щось пішло не так"

Да послетали сохраненный карты у загонщиков еще в Вс.
Вводите руцями :evil:

Зображення

таж "халепа" :mrgreen:
Буровик
 
Повідомлень: 9
З нами з: 25.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:06

  clientage написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:у меня все карты на месте

То туфта
Они на месте, но не работают :(
Попробуйте шото перевести


У меня работает, только что пополнил моню с сохраненной карты.
antey718
 
Повідомлень: 537
З нами з: 03.08.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:08

  antey718 написав:
  clientage написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:у меня все карты на месте

То туфта
Они на месте, но не работают :(
Попробуйте шото перевести


У меня работает, только что пополнил моню с сохраненной карты.

Давно сохраняли эту карту, сколько карт вааще сохранено?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32703
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2605 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:13

  clientage написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:у меня все карты на месте

То туфта
Они на месте, но не работают :(
Попробуйте шото перевести

Попробовал - говорит что банк-донор говорит что неверный CVV хотя он верный.

Удалил, ввел данные по новой - заработало.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1776
З нами з: 06.08.19
Подякував: 428 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:23

  clientage написав:Давно сохраняли эту карту, сколько карт вааще сохранено?


Карта добавлена давно, но раньше пополнение проходило без запроса CVV, а в этот раз запросило.
antey718
 
Повідомлень: 537
З нами з: 03.08.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:39

  antey718 написав:
  clientage написав:Давно сохраняли эту карту, сколько карт вааще сохранено?


Карта добавлена давно, но раньше пополнение проходило без запроса CVV, а в этот раз запросило.

бува,якщо не часто юзати.
В другому акку без халепи 4500 з Альфа пройшло,а потім ще 2000 пише пор халепу.
Коту щось не добре після виборів :mrgreen:
Буровик
 
Повідомлень: 9
З нами з: 25.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  clientage написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:у меня все карты на месте

То туфта
Они на месте, но не работают :(
Попробуйте шото перевести

Попробовал - говорит что банк-донор говорит что неверный CVV хотя он верный.

Удалил, ввел данные по новой - заработало.

Нее, у меня ток руцями работает :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32703
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2605 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:01

То же самое.
Не давало пополнить Белую карту с привязанной карты Конкорда. Пришлось ввести вручную номер карты, срок и CVV, после чего просвистело пополнение.
Искатель
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 22.02.16
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2425 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:02

Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню? :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 9275
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 994 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2096209720982099>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Computer, Ferlakur, liliya_logical, Ромасик, ramaz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90454)
26.10.2020 19:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.