Додано: Пон 26 жов, 2020 18:08

Vorlon написав: Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню? Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню?

Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал.Сейчас расскажу другой прикол.Пишет мне один старый друг и говорит: "Одолжи 150 грн, верну через пару дней". Не вопрос. Но на Белой у меня пусто. Я пополняю ее с виртуальной Конкорда (из-за чего и обнаружил, что не пашет пополнение). И бросаю ему (через телефонную книгу, что высвечивается у Моно).Нет ввести номер карты, который он далПотом я ему звоню: "Ну что, получил?" - "Нет" - "А куда ты бросил?" - "Как куда? На Моно, как всегда!" - "... (тут непереводимая лексика) У меня Моно давно заблокирована! Я тебе номер карты ПУМБа дал!"Т.е. что выходит. Моно замечательно принял платеж на заблокированную карту,отлично понимая, что клиент этими деньгами воспользоваться не сможет... И мне никаких сообщений,типа "Вы пытаетесь пополнить заблокированную карту" или что-то в этом роде не выдал... А зачем? ...