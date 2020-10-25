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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2096209720982099 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 93 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 39 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 33 Всього голосів : 93 Додано: Пон 26 жов, 2020 18:08 Vorlon написав: Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню? Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню?

Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал.



Сейчас расскажу другой прикол.

Пишет мне один старый друг и говорит: "Одолжи 150 грн, верну через пару дней". Не вопрос. Но на Белой у меня пусто. Я пополняю ее с виртуальной Конкорда (из-за чего и обнаружил, что не пашет пополнение). И бросаю ему (через телефонную книгу, что высвечивается у Моно).

Нет ввести номер карты, который он дал Потом я ему звоню: "Ну что, получил?" - "Нет" - "А куда ты бросил?" - "Как куда? На Моно, как всегда!" - "... (тут непереводимая лексика) У меня Моно давно заблокирована! Я тебе номер карты ПУМБа дал!"



Т.е. что выходит. Моно замечательно принял платеж на заблокированную карту,отлично понимая, что клиент этими деньгами воспользоваться не сможет... И мне никаких сообщений,типа "Вы пытаетесь пополнить заблокированную карту" или что-то в этом роде не выдал... А зачем? ... Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал.Сейчас расскажу другой прикол.Пишет мне один старый друг и говорит: "Одолжи 150 грн, верну через пару дней". Не вопрос. Но на Белой у меня пусто. Я пополняю ее с виртуальной Конкорда (из-за чего и обнаружил, что не пашет пополнение). И бросаю ему (через телефонную книгу, что высвечивается у Моно).Нет ввести номер карты, который он далПотом я ему звоню: "Ну что, получил?" - "Нет" - "А куда ты бросил?" - "Как куда? На Моно, как всегда!" - "... (тут непереводимая лексика) У меня Моно давно заблокирована! Я тебе номер карты ПУМБа дал!"Т.е. что выходит. Моно замечательно принял платеж на заблокированную карту,отлично понимая, что клиент этими деньгами воспользоваться не сможет... И мне никаких сообщений,типа "Вы пытаетесь пополнить заблокированную карту" или что-то в этом роде не выдал... А зачем? ... Искатель Повідомлень: 4171 З нами з: 22.02.16 Подякував: 622 раз. Подякували: 2425 раз. Профіль 4 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 18:22 Искатель написав: Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал. Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал.

И что ответили?



Искатель написав: Моно замечательно принял платеж на заблокированную карту Моно замечательно принял платеж на заблокированную карту

Где-то я уже такое читал когда-то...



Искатель написав: У меня Моно давно заблокирована! У меня Моно давно заблокирована!

А вот это зря - не самая худшая карта чтобы блокировать. И что ответили?Где-то я уже такое читал когда-то...А вот это зря - не самая худшая карта чтобы блокировать. Vorlon Повідомлень: 9277 З нами з: 14.06.13 Подякував: 445 раз. Подякували: 994 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 18:31 Vorlon написав:

Искатель написав: У меня Моно давно заблокирована! У меня Моно давно заблокирована!

А вот это зря - не самая худшая карта чтобы блокировать. А вот это зря - не самая худшая карта чтобы блокировать.

водка тоже - не самая худшая жидкость чтобы от нее кодироваться водка тоже - не самая худшая жидкость чтобы от нее кодироваться J Повідомлень: 4977 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 18:37 Vorlon написав: Искатель написав: Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал. Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал.

И что ответили? И что ответили?



Разработчики знают что система с передобавлением карты работает разово. Уже готовится віход обновления. Но сожалению, пока другого решения нет.

... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32703 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2605 раз. Подякували: 3837 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 20:01 Vorlon написав: Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню? Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню?

Я жаловался... В прошлый четверг. У меня проблема проявилась чуть раньше. И к сожалению я был за границей где нет роуминга того оператора, от которого мой фин.номер. Вначале мне парили, что проблема на стороне банка донора. Но когда я сказал что не может быть проблема на стороне сразу трех банков задумались. Тоже попросили прислать видео экрана, чтобы оценить что за чем я нажимаю. Ну и после этого все чем мне помогли - дистанционно выкинули меня с приложения и попросили перезайти вновь. Идиёты . Я пояснил, что в той стране, где я нахожусь, укр.водафон не функциклирует и я не могу физически принять смс для входа в приложение. На что ответили типа "ой". И предложили перевести мое приложение на любой загран.номер телефон. Но он должен быть подключен к вайберу и у мну должны быть с собой карта мони и паспорт (можно загран). Так как карту я с собой естественно не брал, то выполнить требования поддержки я не мог. На том и разошлись. Спустя несколько дней на пути на Украину в Стамбуле, после того как роуминг появился зашел по новой в аппку и все сработало норм. Правда платеж я сделал тестовый на 100 грн. Я жаловался... В прошлый четверг. У меня проблема проявилась чуть раньше. И к сожалению я был за границей где нет роуминга того оператора, от которого мой фин.номер. Вначале мне парили, что проблема на стороне банка донора. Но когда я сказал что не может быть проблема на стороне сразу трех банков задумались. Тоже попросили прислать видео экрана, чтобы оценить что за чем я нажимаю. Ну и после этого все чем мне помогли - дистанционно выкинули меня с приложения и попросили перезайти вновь. Идиёты. Я пояснил, что в той стране, где я нахожусь, укр.водафон не функциклирует и я не могу физически принять смс для входа в приложение. На что ответили типа "ой". И предложили перевести мое приложение на любой загран.номер телефон. Но он должен быть подключен к вайберу и у мну должны быть с собой карта мони и паспорт (можно загран). Так как карту я с собой естественно не брал, то выполнить требования поддержки я не мог. На том и разошлись. Спустя несколько дней на пути на Украину в Стамбуле, после того как роуминг появился зашел по новой в аппку и все сработало норм. Правда платеж я сделал тестовый на 100 грн. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5024 З нами з: 20.03.15 Подякував: 90 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2096209720982099 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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