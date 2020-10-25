Vorlon написав:Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню?
Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал.
Сейчас расскажу другой прикол. Пишет мне один старый друг и говорит: "Одолжи 150 грн, верну через пару дней". Не вопрос. Но на Белой у меня пусто. Я пополняю ее с виртуальной Конкорда (из-за чего и обнаружил, что не пашет пополнение). И бросаю ему (через телефонную книгу, что высвечивается у Моно). Нет ввести номер карты, который он дал Потом я ему звоню: "Ну что, получил?" - "Нет" - "А куда ты бросил?" - "Как куда? На Моно, как всегда!" - "... (тут непереводимая лексика) У меня Моно давно заблокирована! Я тебе номер карты ПУМБа дал!"
Т.е. что выходит. Моно замечательно принял платеж на заблокированную карту,отлично понимая, что клиент этими деньгами воспользоваться не сможет... И мне никаких сообщений,типа "Вы пытаетесь пополнить заблокированную карту" или что-то в этом роде не выдал... А зачем? ...
Vorlon написав:Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню?
Я жаловался... В прошлый четверг. У меня проблема проявилась чуть раньше. И к сожалению я был за границей где нет роуминга того оператора, от которого мой фин.номер. Вначале мне парили, что проблема на стороне банка донора. Но когда я сказал что не может быть проблема на стороне сразу трех банков задумались. Тоже попросили прислать видео экрана, чтобы оценить что за чем я нажимаю. Ну и после этого все чем мне помогли - дистанционно выкинули меня с приложения и попросили перезайти вновь. Идиёты . Я пояснил, что в той стране, где я нахожусь, укр.водафон не функциклирует и я не могу физически принять смс для входа в приложение. На что ответили типа "ой". И предложили перевести мое приложение на любой загран.номер телефон. Но он должен быть подключен к вайберу и у мну должны быть с собой карта мони и паспорт (можно загран). Так как карту я с собой естественно не брал, то выполнить требования поддержки я не мог. На том и разошлись. Спустя несколько дней на пути на Украину в Стамбуле, после того как роуминг появился зашел по новой в аппку и все сработало норм. Правда платеж я сделал тестовый на 100 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0