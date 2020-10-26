Додано: Пон 26 жов, 2020 20:01

Vorlon написав: Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню? Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню?

Я жаловался... В прошлый четверг. У меня проблема проявилась чуть раньше. И к сожалению я был за границей где нет роуминга того оператора, от которого мой фин.номер. Вначале мне парили, что проблема на стороне банка донора. Но когда я сказал что не может быть проблема на стороне сразу трех банков задумались. Тоже попросили прислать видео экрана, чтобы оценить что за чем я нажимаю. Ну и после этого все чем мне помогли - дистанционно выкинули меня с приложения и попросили перезайти вновь. Идиёты. Я пояснил, что в той стране, где я нахожусь, укр.водафон не функциклирует и я не могу физически принять смс для входа в приложение. На что ответили типа "ой". И предложили перевести мое приложение на любой загран.номер телефон. Но он должен быть подключен к вайберу и у мну должны быть с собой карта мони и паспорт (можно загран). Так как карту я с собой естественно не брал, то выполнить требования поддержки я не мог. На том и разошлись. Спустя несколько дней на пути на Украину в Стамбуле, после того как роуминг появился зашел по новой в аппку и все сработало норм. Правда платеж я сделал тестовый на 100 грн.