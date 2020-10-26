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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2097209820992100>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:08

  Vorlon написав:Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню? :roll:

Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал.

Сейчас расскажу другой прикол.
Пишет мне один старый друг и говорит: "Одолжи 150 грн, верну через пару дней". Не вопрос. Но на Белой у меня пусто. Я пополняю ее с виртуальной Конкорда (из-за чего и обнаружил, что не пашет пополнение). И бросаю ему (через телефонную книгу, что высвечивается у Моно).
Нет ввести номер карты, который он дал :) Потом я ему звоню: "Ну что, получил?" - "Нет" - "А куда ты бросил?" - "Как куда? На Моно, как всегда!" - "... (тут непереводимая лексика) У меня Моно давно заблокирована! Я тебе номер карты ПУМБа дал!"

Т.е. что выходит. Моно замечательно принял платеж на заблокированную карту,отлично понимая, что клиент этими деньгами воспользоваться не сможет... И мне никаких сообщений,типа "Вы пытаетесь пополнить заблокированную карту" или что-то в этом роде не выдал... А зачем? ...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:22

  Искатель написав:Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал.

И что ответили?

  Искатель написав:Моно замечательно принял платеж на заблокированную карту

Где-то я уже такое читал когда-то...

  Искатель написав:У меня Моно давно заблокирована!

А вот это зря - не самая худшая карта чтобы блокировать.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:31

  Vorlon написав:
  Искатель написав:У меня Моно давно заблокирована!

А вот это зря - не самая худшая карта чтобы блокировать.

водка тоже - не самая худшая жидкость чтобы от нее кодироваться :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:37

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Я им детально все рассказал + даже видео скинул, как ошибка вылезает. После чего прокомментировал.

И что ответили?


Разработчики знают что система с передобавлением карты работает разово. Уже готовится віход обновления. Но сожалению, пока другого решения нет.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:01

  Vorlon написав:Ну так в поддержку кто-то жалуется на эту фигню? :roll:

Я жаловался... В прошлый четверг. У меня проблема проявилась чуть раньше. И к сожалению я был за границей где нет роуминга того оператора, от которого мой фин.номер. Вначале мне парили, что проблема на стороне банка донора. Но когда я сказал что не может быть проблема на стороне сразу трех банков задумались. Тоже попросили прислать видео экрана, чтобы оценить что за чем я нажимаю. Ну и после этого все чем мне помогли - дистанционно выкинули меня с приложения и попросили перезайти вновь. Идиёты :(. Я пояснил, что в той стране, где я нахожусь, укр.водафон не функциклирует и я не могу физически принять смс для входа в приложение. На что ответили типа "ой". И предложили перевести мое приложение на любой загран.номер телефон. Но он должен быть подключен к вайберу и у мну должны быть с собой карта мони и паспорт (можно загран). Так как карту я с собой естественно не брал, то выполнить требования поддержки я не мог. На том и разошлись. Спустя несколько дней на пути на Украину в Стамбуле, после того как роуминг появился зашел по новой в аппку и все сработало норм. Правда платеж я сделал тестовый на 100 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:04

  Искатель написав: У меня Моно давно заблокирована
Я правильно понимаю, что он сам себе заблокировал расходные операции со своей карты, но счет не закрывал? Или это банк его карту заблокировал?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:22

  Bosstone написав:
  Искатель написав: У меня Моно давно заблокирована
Я правильно понимаю, что он сам себе заблокировал расходные операции со своей карты, но счет не закрывал? Или это банк его карту заблокировал?

Якщо сам заблокував, то сам би і розблокувати міг, щоб гроші дістати. Більше скидається на примусову перевірку походження сала.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:10

Bosstone
Конечно сам.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:35

ukrprom2014 тогда какие претензии? блокировка не закрывает счет, и не запрещает входящие платежи, исходящие из приложения и из гугл пей...
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:49

Re: Monobank

У меня приложение Monobank на андроиде было в режиме вета теста и после последнего обновления, судя по всему, перешло в обычный режим, пропал значек бета.
У кого как, после последнего обновления?
Valeriy237
 
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