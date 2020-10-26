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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:28
Valeriy237 написав:
У кого как, после последнего обновления?
Есть такое. Обновление, убившее бету, было даже не последним, а раньше.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 02:29
vitaliy_berdinskikh написав: ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.
всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
связано, разработчики дии в комментах рекомендуют использовать другие банк ид, если с моно не выходит.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Вів 27 жов, 2020 02:32
vitaliy_berdinskikh написав: jetien написав:
У Вас много безапелляционности, но мало знаний.
У меня в силу профессии знаний поболее.
jetien написав:
После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись.
Монобанк со своей стороны может лишь одно - подтвержать или не подтверждать личность клиента. Вы изначалньно умолчали о том что Монобанк требовал от вас повторного предоставления ид-карты, хотя это важная деталь. После того как документ был предоставлен банку - банк в свою очередь подтвердил личность клиента для Дии - Дия показала клиенту Монобанка все документу которые у неё есть для данного гражданина. Ну и где тут пробел в моих знаниях?
Ну и начали мы общение вообще с того что я заявил об отсутствии какой-либо связи между работой мобильного приложения Монобанка и доступом в Дию. Что, я тоже оказался не прав?
нифига моно не просит - у него все ок с док-ми, проблема именно в последнне время, после какого-то обновления произошли и проблемы массовые судя по отзывам. С приват ид проблемы не наблюдаются.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Вів 27 жов, 2020 02:35
vitaliy_berdinskikh написав:
Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.
та не - это вы не в состоянии понять - никто не говорил что проблема с приложением моно. мы говорим что проблема с моно ид.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Вів 27 жов, 2020 07:21
Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?
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