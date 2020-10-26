jetien написав: У Вас много безапелляционности, но мало знаний. У Вас много безапелляционности, но мало знаний.

jetien написав: После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись. После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись.

У меня в силу профессии знаний поболее.Монобанк со своей стороны может лишь одно - подтвержать или не подтверждать личность клиента. Вы изначалньно умолчали о том что Монобанк требовал от вас повторного предоставления ид-карты, хотя это важная деталь. После того как документ был предоставлен банку - банк в свою очередь подтвердил личность клиента для Дии - Дия показала клиенту Монобанка все документу которые у неё есть для данного гражданина. Ну и где тут пробел в моих знаниях?Ну и начали мы общение вообще с того что я заявил об отсутствии какой-либо связи между работой мобильного приложения Монобанка и доступом в Дию. Что, я тоже оказался не прав?