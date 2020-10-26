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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2097209820992100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:28

  Valeriy237 написав:У кого как, после последнего обновления?

Есть такое. Обновление, убившее бету, было даже не последним, а раньше.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 02:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.

всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.

связано, разработчики дии в комментах рекомендуют использовать другие банк ид, если с моно не выходит.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 02:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  jetien написав:У Вас много безапелляционности, но мало знаний.

У меня в силу профессии знаний поболее.
  jetien написав:После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись.

Монобанк со своей стороны может лишь одно - подтвержать или не подтверждать личность клиента. Вы изначалньно умолчали о том что Монобанк требовал от вас повторного предоставления ид-карты, хотя это важная деталь. После того как документ был предоставлен банку - банк в свою очередь подтвердил личность клиента для Дии - Дия показала клиенту Монобанка все документу которые у неё есть для данного гражданина. Ну и где тут пробел в моих знаниях?

Ну и начали мы общение вообще с того что я заявил об отсутствии какой-либо связи между работой мобильного приложения Монобанка и доступом в Дию. Что, я тоже оказался не прав?

нифига моно не просит - у него все ок с док-ми, проблема именно в последнне время, после какого-то обновления произошли и проблемы массовые судя по отзывам. С приват ид проблемы не наблюдаются.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 02:35

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.

та не - это вы не в состоянии понять - никто не говорил что проблема с приложением моно. мы говорим что проблема с моно ид.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 07:21

Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:05

  diplomnet написав:Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?


1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:15

  ol_zy написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.

всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.

связано, разработчики дии в комментах рекомендуют использовать другие банк ид, если с моно не выходит.

и где тут доказательства связанности если речь идёт лишь об аутентификации?

всё что делает банкид - это передаёт стандартную информацию о клиенте банка, никаких ВУ, загранпаспортов, страховки ОСАГО и прочего там нет - это всё Дия берет из реестров МВД и МТСБУ.

Чтоб уж быть совсем точным - банк может передать информацию о паспорте, но это будет совершенно не то что показывается в Дие: текстом номер и серия и остканированные изображения (вполне возможно чернобелые) страниц для старого или просто лицевой стороны карточки для ид-карты. Дие запрашивать это у банка смысла ноль - у неё есть своя собственная база паспортов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 27 жов, 2020 08:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:20

  ol_zy написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.

та не - это вы не в состоянии понять - никто не говорил что проблема с приложением моно. мы говорим что проблема с моно ид.

Нет, началось всё как раз с мобильного приложения
viewtopic.php?p=5082266#p5082266
Снос беты и установка стабилки не помог

Будь внимательней к цепочке обсуждения.

И, пожалуйста, научись цитировать не только сообщения целиком, можно оставлять в цитате только тот текст на который отвечаешь.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:57

  jay2004 написав:
  diplomnet написав:Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?


1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.



А это правда , мне в поддержки моно ответили макс возьмут за СЭП 190 грн ?

Если вы проводите оплату на сумму более 20 000 грн за календарный месяц, или если сумма одного платежа более 10 000 грн, то будут действовать следующие тарифы:

0,5% за счет собственных средств, но не более 190 грн

4% за счет кредитных средств
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:59

  jay2004 написав:
  diplomnet написав:Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?


1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.


То, что вы пишете о СЭПе, касается только платежей на счета юрлиц, а на собственные счета - сколько душе угодно и без комиссии!
Или последнее время что-то изменилось?
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