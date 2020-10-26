|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:28
Valeriy237 написав:
У кого как, после последнего обновления?
Есть такое. Обновление, убившее бету, было даже не последним, а раньше.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1850
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 02:29
vitaliy_berdinskikh написав: ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.
всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
связано, разработчики дии в комментах рекомендуют использовать другие банк ид, если с моно не выходит.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6332
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 02:32
vitaliy_berdinskikh написав: jetien написав:
У Вас много безапелляционности, но мало знаний.
У меня в силу профессии знаний поболее.
jetien написав:
После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись.
Монобанк со своей стороны может лишь одно - подтвержать или не подтверждать личность клиента. Вы изначалньно умолчали о том что Монобанк требовал от вас повторного предоставления ид-карты, хотя это важная деталь. После того как документ был предоставлен банку - банк в свою очередь подтвердил личность клиента для Дии - Дия показала клиенту Монобанка все документу которые у неё есть для данного гражданина. Ну и где тут пробел в моих знаниях?
Ну и начали мы общение вообще с того что я заявил об отсутствии какой-либо связи между работой мобильного приложения Монобанка и доступом в Дию. Что, я тоже оказался не прав?
нифига моно не просит - у него все ок с док-ми, проблема именно в последнне время, после какого-то обновления произошли и проблемы массовые судя по отзывам. С приват ид проблемы не наблюдаются.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6332
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 02:35
vitaliy_berdinskikh написав:
Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.
та не - это вы не в состоянии понять - никто не говорил что проблема с приложением моно. мы говорим что проблема с моно ид.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6332
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 07:21
Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?
-
diplomnet
-
-
- Повідомлень: 1814
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 08:05
diplomnet написав:
Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?
1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2429
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 08:15
ol_zy написав: vitaliy_berdinskikh написав: ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.
всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
связано, разработчики дии в комментах рекомендуют использовать другие банк ид, если с моно не выходит.
и где тут доказательства связанности если речь идёт лишь об аутентификации?
всё что делает банкид - это передаёт стандартную информацию о клиенте банка, никаких ВУ, загранпаспортов, страховки ОСАГО и прочего там нет - это всё Дия берет из реестров МВД и МТСБУ.
Чтоб уж быть совсем точным - банк может передать информацию о паспорте, но это будет совершенно не то что показывается в Дие: текстом номер и серия и остканированные изображения (вполне возможно чернобелые) страниц для старого или просто лицевой стороны карточки для ид-карты. Дие запрашивать это у банка смысла ноль - у неё есть своя собственная база паспортов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh
в Вів 27 жов, 2020 08:50, всього редагувалось 3 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1784
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 08:20
ol_zy написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.
та не - это вы не в состоянии понять - никто не говорил что проблема с приложением моно. мы говорим что проблема с моно ид.
Нет, началось всё как раз с мобильного приложенияviewtopic.php?p=5082266#p5082266
Снос беты и установка стабилки не помог
Будь внимательней к цепочке обсуждения.
И, пожалуйста, научись цитировать не только сообщения целиком, можно оставлять в цитате только тот текст на который отвечаешь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1784
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 08:57
jay2004 написав: diplomnet написав:
Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?
1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.
А это правда , мне в поддержки моно ответили макс возьмут за СЭП 190 грн ?
Если вы проводите оплату на сумму более 20 000 грн за календарный месяц, или если сумма одного платежа более 10 000 грн, то будут действовать следующие тарифы:
0,5% за счет собственных средств, но не более 190 грн
4% за счет кредитных средств
-
diplomnet
-
-
- Повідомлень: 1814
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 08:59
jay2004 написав: diplomnet написав:
Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?
1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.
То, что вы пишете о СЭПе, касается только платежей на счета юрлиц, а на собственные счета - сколько душе угодно и без комиссии!
Или последнее время что-то изменилось?
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 925
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|