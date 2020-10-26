Monobank
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:03
diplomnet написав:
А это правда , мне в поддержки моно ответили макс возьмут за СЭП 190 грн ?
К выводу депозита (именно в блоке депозитов - Вернуть по реквизитам) это не имеет отношение. Единственная претензия - эти редиски отправили платеж на след день
Smitten
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:33
vitaliy_berdinskikh написав:
всё что делает банкид - это передаёт стандартную информацию о клиенте банка
с этим и проблема теперь моно не передает эту инфо корректно (ранее передавал), а приват, по неизвестной причине, продолжает передавать корректно.
Это и есть причина, по которой Дия не может ничего подтянуть из реестров. Никто и не говорит, что банк передает док-ты. Банк просто передает ваши идентификационные данные, для работы с реестрами. Вот только Моно перестал их передавать корректно.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:37
vitaliy_berdinskikh написав: ol_zy написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.
та не - это вы не в состоянии понять - никто не говорил что проблема с приложением моно. мы говорим что проблема с моно ид.
Нет, началось всё как раз с мобильного приложения
viewtopic.php?p=5082266#p5082266
Снос беты и установка стабилки не помог
Будь внимательней к цепочке обсуждения.
И, пожалуйста, научись цитировать не только сообщения целиком, можно оставлять в цитате только тот текст на который отвечаешь.
Научитесь сначала читать то, что постите, и цитировать текст, а не ссылку, а уже потом кого-то пытайтесь учить...
Привожу текст по вашей ссылке:
Пропали все документы в Дие. В поддержке говорят, что слетела авторизация через Моно и "они передали специалистам". Снос беты и установка стабилки не помог
Где тут о проблеме с моно? Тут речь о том что моно ид слетело.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:48
Anadonta написав: jay2004 написав: diplomnet написав:
Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?
1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.
То, что вы пишете о СЭПе, касается только платежей на счета юрлиц, а на собственные счета - сколько душе угодно и без комиссии!
Или последнее время что-то изменилось?
Не изменилось
Bosstone
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Додано: Вів 27 жов, 2020 13:16
M-Audio написав: Valeriy237 написав:
У кого как, после последнего обновления?
Есть такое. Обновление, убившее бету, было даже не последним, а раньше.
Сегодня обновилась аппка и на лого опять появился значёк "беты"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:05
Flamingo написав: M-Audio написав: Valeriy237 написав:
У кого как, после последнего обновления?
Есть такое. Обновление, убившее бету, было даже не последним, а раньше.
Сегодня обновилась аппка и на лого опять появился значёк "беты"
Да, действительно после сегодняшнего обновления все вернулось.
Valeriy237
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:08
Но пополняхи со старыех карт так и не работают и не обновляются
Мрак
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:02
clientage написав:
Но пополняхи со старыех карт так и не работают и не обновляются
Мрак
У меня как раз все норм. Но после того как поддержка оставила меня без аппки за границей. Я вот думаю меня тогда выкинули с аппки заставив перезайти. А если тем у кого переводы перестали работать сейчас перезайти в аппку - может поможет?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:28
Flamingo написав: clientage написав:
Но пополняхи со старыех карт так и не работают и не обновляются
Мрак
У меня как раз все норм. Но после того как поддержка оставила меня без аппки за границей. Я вот думаю меня тогда выкинули с аппки заставив перезайти. А если тем у кого переводы перестали работать сейчас перезайти в аппку - может поможет?
Я уже переустанавливал. Пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32716
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Подякували: 3838 раз.
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