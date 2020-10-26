Додано: Вів 27 жов, 2020 10:33

vitaliy_berdinskikh написав: всё что делает банкид - это передаёт стандартную информацию о клиенте банка всё что делает банкид - это передаёт стандартную информацию о клиенте банка

с этим и проблема теперь моно не передает эту инфо корректно (ранее передавал), а приват, по неизвестной причине, продолжает передавать корректно.Это и есть причина, по которой Дия не может ничего подтянуть из реестров. Никто и не говорит, что банк передает док-ты. Банк просто передает ваши идентификационные данные, для работы с реестрами. Вот только Моно перестал их передавать корректно.