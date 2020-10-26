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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2098209921002101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:03

  diplomnet написав:А это правда , мне в поддержки моно ответили макс возьмут за СЭП 190 грн ?

К выводу депозита (именно в блоке депозитов - Вернуть по реквизитам) это не имеет отношение. Единственная претензия - эти редиски отправили платеж на след день :evil:
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:33

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:всё что делает банкид - это передаёт стандартную информацию о клиенте банка

с этим и проблема теперь моно не передает эту инфо корректно (ранее передавал), а приват, по неизвестной причине, продолжает передавать корректно.
Это и есть причина, по которой Дия не может ничего подтянуть из реестров. Никто и не говорит, что банк передает док-ты. Банк просто передает ваши идентификационные данные, для работы с реестрами. Вот только Моно перестал их передавать корректно.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ol_zy написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Повторная отправка документа подтверждает что проблема внутри бекенда Монобанка общающегося с Дией, а не в мобильном приложении. Но Вы не в силах этого понять.

та не - это вы не в состоянии понять - никто не говорил что проблема с приложением моно. мы говорим что проблема с моно ид.

Нет, началось всё как раз с мобильного приложения
viewtopic.php?p=5082266#p5082266
Снос беты и установка стабилки не помог

Будь внимательней к цепочке обсуждения.

И, пожалуйста, научись цитировать не только сообщения целиком, можно оставлять в цитате только тот текст на который отвечаешь.

Научитесь сначала читать то, что постите, и цитировать текст, а не ссылку, а уже потом кого-то пытайтесь учить...
Привожу текст по вашей ссылке:
Пропали все документы в Дие. В поддержке говорят, что слетела авторизация через Моно и "они передали специалистам". Снос беты и установка стабилки не помог

Где тут о проблеме с моно? Тут речь о том что моно ид слетело.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:48

  Anadonta написав:
  jay2004 написав:
  diplomnet написав:Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?


1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.


То, что вы пишете о СЭПе, касается только платежей на счета юрлиц, а на собственные счета - сколько душе угодно и без комиссии!
Или последнее время что-то изменилось?

Не изменилось
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:16

  M-Audio написав:
  Valeriy237 написав:У кого как, после последнего обновления?

Есть такое. Обновление, убившее бету, было даже не последним, а раньше.

Сегодня обновилась аппка и на лого опять появился значёк "беты"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:05

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:
  Valeriy237 написав:У кого как, после последнего обновления?

Есть такое. Обновление, убившее бету, было даже не последним, а раньше.

Сегодня обновилась аппка и на лого опять появился значёк "беты"


Да, действительно после сегодняшнего обновления все вернулось.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:08

Но пополняхи со старыех карт так и не работают и не обновляются
Мрак
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clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:02

  clientage написав:Но пополняхи со старыех карт так и не работают и не обновляются
Мрак

У меня как раз все норм. Но после того как поддержка оставила меня без аппки за границей. Я вот думаю меня тогда выкинули с аппки заставив перезайти. А если тем у кого переводы перестали работать сейчас перезайти в аппку - может поможет?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:28

  Flamingo написав:
  clientage написав:Но пополняхи со старыех карт так и не работают и не обновляются
Мрак

У меня как раз все норм. Но после того как поддержка оставила меня без аппки за границей. Я вот думаю меня тогда выкинули с аппки заставив перезайти. А если тем у кого переводы перестали работать сейчас перезайти в аппку - может поможет?

Я уже переустанавливал. Пофиг :evil:
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clientage
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  #<1 ... 2098209921002101
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