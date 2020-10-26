RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2099210021012102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:01

Flamingo, т.е. ситуэшн не то шо не стабилизирована, а деградирует :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32718
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2607 раз.
Подякували: 3838 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:15

  Anadonta написав:
  jay2004 написав:
  diplomnet написав:Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?


1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.


То, что вы пишете о СЭПе, касается только платежей на счета юрлиц, а на собственные счета - сколько душе угодно и без комиссии!
Или последнее время что-то изменилось?

Это точно, свои деньги можно на свои счета в другие банки без ограничений и комиссий отправлять?
Rainbow
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:26

Re: Monobank

100000 отправлял неделю назад, через час уже были в форварде на моей карте. Комиссии нет.
pfauter
 
Повідомлень: 271
З нами з: 06.01.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:48

  vitaliy_berdinskikh написав:Дие запрашивать это у банка смысла ноль - у неё есть своя собственная база паспортов.

Мне разработчики говорили что у них нет собственной базы и что данные они берут из реестров.
Maksi2
 
Повідомлень: 737
З нами з: 18.06.19
Подякував: 357 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:53

  pfauter написав:100000 отправлял неделю назад, через час уже были в форварде на моей карте. Комиссии нет.


Комиссии нет, но не всегда Моно отпускает средства в другой банк СЭПом так оперативно. Иногда даже только на следующий день.
Anadonta
 
Повідомлень: 932
З нами з: 25.11.12
Подякував: 155 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:00

Панове, майте совість. То кешбек на депо, то тепер за СЕП узялись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 18.08.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2099210021012102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Annet_, Ferlakur, kushvadimv, Ratatui і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.