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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:01
Flamingo
, т.е. ситуэшн не то шо не стабилизирована, а деградирует
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:15
Anadonta написав: jay2004 написав: diplomnet написав:
Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?
1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.
То, что вы пишете о СЭПе, касается только платежей на счета юрлиц, а на собственные счета - сколько душе угодно и без комиссии!
Или последнее время что-то изменилось?
Это точно, свои деньги можно на свои счета в другие банки без ограничений и комиссий отправлять?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:26
100000 отправлял неделю назад, через час уже были в форварде на моей карте. Комиссии нет.
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pfauter
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:48
vitaliy_berdinskikh написав:
Дие запрашивать это у банка смысла ноль - у неё есть своя собственная база паспортов.
Мне разработчики говорили что у них нет собственной базы и что данные они берут из реестров.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:53
pfauter написав:
100000 отправлял неделю назад, через час уже были в форварде на моей карте. Комиссии нет.
Комиссии нет, но не всегда Моно отпускает средства в другой банк СЭПом так оперативно. Иногда даже только на следующий день.
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Anadonta
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:00
Панове, майте совість. То кешбек на депо, то тепер за СЕП узялись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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