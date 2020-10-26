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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:01
Flamingo
, т.е. ситуэшн не то шо не стабилизирована, а деградирует
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:15
Anadonta написав: jay2004 написав: diplomnet написав:
Господа а подскажите если в моно на депо закинуть фонд , как с выводом после окончания-
1. касса и где снимать ?
2.- СЕП комиссия ?
1. Касса Универсал-банка, А-банка.
2. СЕП до 10к гривен - бесплатен, дальше - 0,5%. Поэтому Моно для СЕПА - нигодится.
То, что вы пишете о СЭПе, касается только платежей на счета юрлиц, а на собственные счета - сколько душе угодно и без комиссии!
Или последнее время что-то изменилось?
Это точно, свои деньги можно на свои счета в другие банки без ограничений и комиссий отправлять?
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Rainbow
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:26
100000 отправлял неделю назад, через час уже были в форварде на моей карте. Комиссии нет.
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pfauter
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:48
vitaliy_berdinskikh написав:
Дие запрашивать это у банка смысла ноль - у неё есть своя собственная база паспортов.
Мне разработчики говорили что у них нет собственной базы и что данные они берут из реестров.
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Maksi2
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:53
pfauter написав:
100000 отправлял неделю назад, через час уже были в форварде на моей карте. Комиссии нет.
Комиссии нет, но не всегда Моно отпускает средства в другой банк СЭПом так оперативно. Иногда даже только на следующий день.
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Anadonta
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:00
Панове, майте совість. То кешбек на депо, то тепер за СЕП узялись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:07
Bosstone написав: Искатель написав:
У меня Моно давно заблокирована
Я правильно понимаю, что он сам себе заблокировал расходные операции со своей карты, но счет не закрывал? Или это банк его карту заблокировал?
Нет. Карту ему заблокировал банк. Человек отстаивал свои взгляды и... попал в список "нежелательных клиентов для банка".
Но интересно, что карта была заблокирована только на выход. Вход был неограничен.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:08
klug написав: Bosstone написав: Искатель написав:
У меня Моно давно заблокирована
Я правильно понимаю, что он сам себе заблокировал расходные операции со своей карты, но счет не закрывал? Или это банк его карту заблокировал?
Якщо сам заблокував, то сам би і розблокувати міг, щоб гроші дістати. Більше скидається на примусову перевірку походження сала.
Нет, не сам. Я уже ответил выше.
Но я, переводя деньги, об этом еще не знал
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Искатель
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:41
Maksi2 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Дие запрашивать это у банка смысла ноль - у неё есть своя собственная база паспортов.
Мне разработчики говорили что у них нет собственной базы и что данные они берут из реестров.
Я это и имел ввиду - что Дия не у Монобанка берёт документы (а из условно "своих" реестров МВД, МТСБУ). Соответственно Монобанк или Приватбанк никак не может повлиять на то что видно в Дие, он просто подтверждает личность клиента и то разово.
Предлагаю тему не развивать: мы тут уже третий день спорим и похоже толку мало так как оппоненты не понимают о чём я, а прочим участникам оно только мешает.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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