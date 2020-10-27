Додано: Вів 27 жов, 2020 20:41

Maksi2 написав: vitaliy_berdinskikh написав: Дие запрашивать это у банка смысла ноль - у неё есть своя собственная база паспортов. Дие запрашивать это у банка смысла ноль - у неё есть своя собственная база паспортов.

Мне разработчики говорили что у них нет собственной базы и что данные они берут из реестров. Мне разработчики говорили что у них нет собственной базы и что данные они берут из реестров.

Я это и имел ввиду - что Дия не у Монобанка берёт документы (а из условно "своих" реестров МВД, МТСБУ). Соответственно Монобанк или Приватбанк никак не может повлиять на то что видно в Дие, он просто подтверждает личность клиента и то разово.Предлагаю тему не развивать: мы тут уже третий день спорим и похоже толку мало так как оппоненты не понимают о чём я, а прочим участникам оно только мешает.