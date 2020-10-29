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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2100210121022103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:25

Maksi2
а шибко грамотные будут грузить чугуний ? :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:39

Re: Monobank

  Maksi2 написав:Команде также пришлось побороться за сохранение традиционной фигурки монокошка. Его так называемое «выражение лица» показалось британским экспертам рынка слишком хитрым - как будто кот пытался продать кредит на непрозрачных условиях. Поэтому команда постаралась сделать кошку бренда более дружелюбной.


а де ці самі нові логотипи
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:33

  greenozon написав:
  Maksi2 написав:Команде также пришлось побороться за сохранение традиционной фигурки монокошка. Его так называемое «выражение лица» показалось британским экспертам рынка слишком хитрым - как будто кот пытался продать кредит на непрозрачных условиях. Поэтому команда постаралась сделать кошку бренда более дружелюбной.


а де ці самі нові логотипи

Раньше вроде был на сайте. Но сейчас ни на сайте, ни в Плей-сторе нет ни одного изображения кота.

Однако кот-логотип есть в рекламном ролике который они (Кото) сделали для своей краундфандинговой компании. Последний ролик Рогальского содержит его целиком.
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vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 2100210121022103
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