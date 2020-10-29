Maksi2
а шибко грамотные будут грузить чугуний ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:25
Maksi2
а шибко грамотные будут грузить чугуний ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:39
Re: Monobank
а де ці самі нові логотипи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:33
Раньше вроде был на сайте. Но сейчас ни на сайте, ни в Плей-сторе нет ни одного изображения кота.
Однако кот-логотип есть в рекламном ролике который они (Кото) сделали для своей краундфандинговой компании. Последний ролик Рогальского содержит его целиком.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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