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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:25
Maksi2
а шибко грамотные будут грузить чугуний ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:39
Maksi2 написав:
Команде также пришлось побороться за сохранение традиционной фигурки монокошка. Его так называемое «выражение лица» показалось британским экспертам рынка слишком хитрым - как будто кот пытался продать кредит на непрозрачных условиях. Поэтому команда постаралась сделать кошку бренда более дружелюбной.
а де ці самі нові логотипи
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greenozon
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:33
greenozon написав: Maksi2 написав:
Команде также пришлось побороться за сохранение традиционной фигурки монокошка. Его так называемое «выражение лица» показалось британским экспертам рынка слишком хитрым - как будто кот пытался продать кредит на непрозрачных условиях. Поэтому команда постаралась сделать кошку бренда более дружелюбной.
а де ці самі нові логотипи
Раньше вроде был на сайте. Но сейчас ни на сайте, ни в Плей-сторе нет ни одного изображения кота.
Однако кот-логотип есть в рекламном ролике который они (Кото) сделали для своей краундфандинговой компании. Последний ролик Рогальского содержит его целиком.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:31
а кто пояснит за депозитный договор? что там они в приложении пишут, они могут его прислать на дом клиенту, еще стикеров пришлют? Дайте светы в этом вопросе....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:36
Maksi2 написав:
на відміну від нашого злістно-хижого
это злость за пополнение по реквизитам, хотя в мыле КОТэ противоречит сам сибе:
"Олександре, щойно ви поповнили свою картку готівкою.
Ми хочемо вам підказати два зручних способи поповнення своєї картки не виходячи з дому:
Платіж за реквізитами....бла бла бла .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:41
Goodman написав:
а кто пояснит за депозитный договор? что там они в приложении пишут, они могут его прислать на дом клиенту, еще стикеров пришлют? Дайте светы в этом вопросе....
пришлют на НП если выбрать соответствующую опцию
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:43
посетитель написав:
пришлют на НП если выбрать соответствующую опцию
за счет МОНО?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:45
Goodman написав: посетитель написав:
пришлют на НП если выбрать соответствующую опцию
за счет МОНО?
Да
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:16
Goodman написав: посетитель написав:
пришлют на НП если выбрать соответствующую опцию
за счет МОНО?
Ещё и наклеек на шару подгонят.
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