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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2101210221032104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17

  Ratatui написав:
  Goodman написав:
  посетитель написав:пришлют на НП если выбрать соответствующую опцию

за счет МОНО?


Ещё и наклеек на шару подгонят.

Раньше давали разные стикеры, а сейчас одни и те же, ну и качество глянца стало хуже, оптимизировали как мерч.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:50

  Maksi2 написав:Раньше давали разные стикеры, а сейчас одни и те же, ну и качество глянца стало хуже, оптимизировали как мерч.

Разве были разные? Должны быть специальные "депозитные". От глянца отказались, теперь все наклейки матовые. Кстати, недавно обновился стандартный набор наклеек.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:20

У всех лежит или только у меня? Не могу нифига выбрать, ошибку выдаёт.
Shustoff
 
Повідомлень: 293
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:23

  Shustoff написав:У всех лежит или только у меня? Не могу нифига выбрать, ошибку выдаёт.

У всех
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velvet
 
Повідомлень: 3058
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:24

  velvet написав:
  Shustoff написав:У всех лежит или только у меня? Не могу нифига выбрать, ошибку выдаёт.

У всех

Да я уже понял, глупый был вопрос про "всех", иначе в статье бы не написали) Интересно, раньше так не ложился. Неужто все ломанулись кешбек выбирать? :D
Shustoff
 
Повідомлень: 293
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:25

Моня у червоній зоні. Кота з'їв коронавірус.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4973
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:49

Re: Monobank

Надо подсказать Монобанку что они могут взять на день супер-класного менеджера СЕО, всего за какие-то 100 000 - и они им там сразу всё починит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 1854
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 01:00

Котик очуняв і ось, що приніс:
Зображення
Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4973
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Подякував: 218 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 01:02

Re: Monobank

А мне продолжает говорить о халепе. Приложение убивал, обновлял информацию - всё равно халепа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 06.08.19
Подякував: 455 раз.
Подякували: 241 раз.
 
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  #<1 ... 2101210221032104
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