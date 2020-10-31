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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17
Ratatui написав: Goodman написав: посетитель написав:
пришлют на НП если выбрать соответствующую опцию
за счет МОНО?
Ещё и наклеек на шару подгонят.
Раньше давали разные стикеры, а сейчас одни и те же, ну и качество глянца стало хуже, оптимизировали как мерч.
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Maksi2
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:50
Maksi2 написав:
Раньше давали разные стикеры, а сейчас одни и те же, ну и качество глянца стало хуже, оптимизировали как мерч.
Разве были разные? Должны быть специальные "депозитные". От глянца отказались, теперь все наклейки матовые. Кстати, недавно обновился стандартный набор наклеек.
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Bosstone
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Додано: Нед 01 лис, 2020 00:20
У всех лежит
или только у меня? Не могу нифига выбрать, ошибку выдаёт.
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Shustoff
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Додано: Нед 01 лис, 2020 00:23
Shustoff написав:
У всех лежит
или только у меня? Не могу нифига выбрать, ошибку выдаёт.
У всех
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velvet
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Додано: Нед 01 лис, 2020 00:24
velvet написав: Shustoff написав:
У всех лежит
или только у меня? Не могу нифига выбрать, ошибку выдаёт.
У всех
Да я уже понял, глупый был вопрос про "всех", иначе в статье бы не написали) Интересно, раньше так не ложился. Неужто все ломанулись кешбек выбирать?
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Shustoff
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Додано: Нед 01 лис, 2020 00:25
Моня у червоній зоні. Кота з'їв коронавірус.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 01 лис, 2020 00:49
Надо подсказать Монобанку что они могут взять на день супер-класного менеджера СЕО, всего за какие-то 100 000 - и они им там сразу всё починит.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 01 лис, 2020 01:00
Котик очуняв і ось, що приніс:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 01 лис, 2020 01:02
А мне продолжает говорить о халепе. Приложение убивал, обновлял информацию - всё равно халепа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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