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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 02:33
Bosstone написав:klug
У меня еще Шериф 18-тая категория
Що за Шериф? Може це у Вас щось локальне? Зараз перевірив - нічого нового не з'явилося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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