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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 02:33

  Bosstone написав:klug У меня еще Шериф 18-тая категория

Зображення

Що за Шериф? Може це у Вас щось локальне? Зараз перевірив - нічого нового не з'явилося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 18.08.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 620 раз.
 
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  #<1 ... 2102210321042105
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