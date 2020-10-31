Що за Шериф? Може це у Вас щось локальне? Зараз перевірив - нічого нового не з'явилося.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 02:33
Що за Шериф? Може це у Вас щось локальне? Зараз перевірив - нічого нового не з'явилося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:45
Re: Monobank
Мне не предложили Еву. Только 16 категории
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:23
maxstar
Сталася помилка, сор вчерашнего дня.
Категории не выбрать.
Ну и хрен с ним, по тому что тут выкладывали - шлак по сравнению с конкурентами.
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:29
На Альфе в этом месяце Ева 10% за кредитные + рассрочка от 500 грн.
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