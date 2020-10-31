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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 02:33

  Bosstone написав:klug У меня еще Шериф 18-тая категория

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Що за Шериф? Може це у Вас щось локальне? Зараз перевірив - нічого нового не з'явилося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 18.08.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 620 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 03:06

klug сервис охраны, категория только для Киева и Львова
Bosstone
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 21.04.10
Подякував: 638 раз.
Подякували: 199 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:45

Re: Monobank

Мне не предложили Еву. Только 16 категории
maxstar
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Повідомлень: 62
З нами з: 11.07.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:23

maxstar
Сталася помилка, сор вчерашнего дня.
Категории не выбрать.
Ну и хрен с ним, по тому что тут выкладывали - шлак по сравнению с конкурентами.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 2032
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:29

  maxstar написав:Мне не предложили Еву. Только 16 категории

На Альфе в этом месяце Ева 10% за кредитные + рассрочка от 500 грн. 8)
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Striker
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Повідомлень: 1091
З нами з: 15.02.20
Подякував: 130 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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