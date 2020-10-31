Що за Шериф? Може це у Вас щось локальне? Зараз перевірив - нічого нового не з'явилося.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 02:33
Що за Шериф? Може це у Вас щось локальне? Зараз перевірив - нічого нового не з'явилося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:45
Re: Monobank
Мне не предложили Еву. Только 16 категории
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:23
maxstar
Сталася помилка, сор вчерашнего дня.
Категории не выбрать.
Ну и хрен с ним, по тому что тут выкладывали - шлак по сравнению с конкурентами.
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:29
На Альфе в этом месяце Ева 10% за кредитные + рассрочка от 500 грн.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:43
У меня тоже из-за ошибки не давало выбраться категории.
Ошибка вылетела сразу после отказа выбрать между двумя благотворительными фондами.
Я перезапустил приложение, выбрал фонд Кураж а потом нажал "Пропустить" и оно заработало.
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:46
Re: Monobank
Есть кэшбэк 30% на убер на 3 поездки. Можно купить убер кэш и получить такой кэшбэк.
За 1000 грн убер кэша дали 150 грн (максимум), всё, что выше не попало под выплату по категории такси.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:53
Так там же написано в описании категории про ограничение 150 гривен или вы не читали?
Надо было платить 400 гривен - кэшбек 49% выходит...
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