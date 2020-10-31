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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 15:50
omb написав:Maksi2
я всё выбрал, как допкарта можно использовать
У меня кроме категории животные ничего не катит, ито не каждый месяц, полочный вариант как говорится.
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Maksi2
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:09
root написав:
А книжки що ніхто не читає? 20% це крутяк!
За деньги - нет. Разве их нельзя читать бесплатно?
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Vorlon
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:42
Vorlon написав:
За деньги - нет. Разве их нельзя читать бесплатно?
Є на сайтах заморських книжки які не скачати, а навпаки - пощупати дуже хочеться. Аналог цифру не замінить
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miltador
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:45
Vorlon написав: root написав:
А книжки що ніхто не читає? 20% це крутяк!
За деньги - нет. Разве их нельзя читать бесплатно?
Во-первых, не все в принципе можно найти бесплатно
Во-вторых, не все считают уместным воровать чужой контент, скачивая его с пиратских сайтов, тем более цена вопроса как правило очень небольшая
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Faceless
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:47
Maksi2
у меня в прошлом месяце зашли 5% фастфуд, как оказалось там и обычные пивбары попадают
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:47
Faceless написав:
тем более цена вопроса как правило очень небольшая
Мільонер, йопта, 200грн це мало...
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chipmunk
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:48
omb написав:
оказалось там и обычные пивбары попадают
Еге ж, я собі список склав мсс 5814, в які ходжу
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:51
root написав:
А книжки що ніхто не читає? 20% це крутяк!
Була думка - сегодня пообщался с владельцем терминала , дорого с....а, сказали что отлистывают за терминал примата около 1000 грн в месяц. Все ложиться на них , в т и бонус+ ТОЖЕ.
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Goodman
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:05
Книжки надо купит все и спалить в печке, их дьявол создал .
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