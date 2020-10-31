RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2103210421052106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:50

  omb написав:Maksi2 я всё выбрал, как допкарта можно использовать

У меня кроме категории животные ничего не катит, ито не каждый месяц, полочный вариант как говорится.
Maksi2
 
Повідомлень: 742
З нами з: 18.06.19
Подякував: 358 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:58

А книжки що ніхто не читає? 20% це крутяк! ;)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 637
З нами з: 04.03.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:09

  root написав:А книжки що ніхто не читає? 20% це крутяк! ;)

За деньги - нет. Разве их нельзя читать бесплатно?
Vorlon
 
Повідомлень: 9310
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:42

  Vorlon написав:За деньги - нет. Разве их нельзя читать бесплатно?

Є на сайтах заморських книжки які не скачати, а навпаки - пощупати дуже хочеться. Аналог цифру не замінить :mrgreen:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 277
З нами з: 08.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:45

Re: Monobank

Vorlon написав:
  root написав:А книжки що ніхто не читає? 20% це крутяк! ;)

За деньги - нет. Разве их нельзя читать бесплатно?
Во-первых, не все в принципе можно найти бесплатно
Во-вторых, не все считают уместным воровать чужой контент, скачивая его с пиратских сайтов, тем более цена вопроса как правило очень небольшая
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28037
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 6734 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:47

Maksi2 у меня в прошлом месяце зашли 5% фастфуд, как оказалось там и обычные пивбары попадают :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:47

Re: Monobank

  Faceless написав:тем более цена вопроса как правило очень небольшая

Мільонер, йопта, 200грн це мало...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8540
З нами з: 15.04.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:48

Re: Monobank

  omb написав:оказалось там и обычные пивбары попадают

Еге ж, я собі список склав мсс 5814, в які ходжу :)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8540
З нами з: 15.04.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:51

Re: Monobank

  root написав:А книжки що ніхто не читає? 20% це крутяк!


Була думка - сегодня пообщался с владельцем терминала , дорого с....а, сказали что отлистывают за терминал примата около 1000 грн в месяц. Все ложиться на них , в т и бонус+ ТОЖЕ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3762
З нами з: 23.11.14
Подякував: 653 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:05

Книжки надо купит все и спалить в печке, их дьявол создал .

Зображення

Зображення

Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3496
З нами з: 22.12.16
Подякував: 259 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2103210421052106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, proftpd66, Vorlon і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21060)
01.11.2020 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.