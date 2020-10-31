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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2104210521062107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:09

  Goodman написав:Була думка - сегодня пообщался с владельцем терминала , дорого с....а, сказали что отлистывают за терминал примата около 1000 грн в месяц. Все ложиться на них , в т и бонус+ ТОЖЕ.


Усе деза: абонка - 400 грн/міс, за Б+ дають знижку 100 грн/міс, якщо з точки бонуси не лише виносять, а і приносять, то баланс сходиться. До кінця карантину абонку взагалі не нараховують.
https://privatbank.ua/business/ekvajring-skb

proftpd66
Мало того, що хутін, то ще й Коваль :evil:
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  #<1 ... 2104210521062107
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