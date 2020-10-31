Усе деза: абонка - 400 грн/міс, за Б+ дають знижку 100 грн/міс, якщо з точки бонуси не лише виносять, а і приносять, то баланс сходиться. До кінця карантину абонку взагалі не нараховують.
proftpd66
Мало того, що хутін, то ще й Коваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:09
Усе деза: абонка - 400 грн/міс, за Б+ дають знижку 100 грн/міс, якщо з точки бонуси не лише виносять, а і приносять, то баланс сходиться. До кінця карантину абонку взагалі не нараховують.
proftpd66
Мало того, що хутін, то ще й Коваль
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:47
Как по книгам кешбек получился более 2000грн? Вроде ж ограничение 500грн по кешбеку?
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:43
Re: Monobank
Если кешбек от партнёров, то там нет лимита
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:47
Re: Monobank
Не знаю как тут, но А-Банк в прошлом месяце с Фокстрота 5% дал только с суммы 10К, остальное пошло в пустоту
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:04
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