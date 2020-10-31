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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2104210521062107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:09

  Goodman написав:Була думка - сегодня пообщался с владельцем терминала , дорого с....а, сказали что отлистывают за терминал примата около 1000 грн в месяц. Все ложиться на них , в т и бонус+ ТОЖЕ.


Усе деза: абонка - 400 грн/міс, за Б+ дають знижку 100 грн/міс, якщо з точки бонуси не лише виносять, а і приносять, то баланс сходиться. До кінця карантину абонку взагалі не нараховують.
https://privatbank.ua/business/ekvajring-skb

proftpd66
Мало того, що хутін, то ще й Коваль :evil:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:47

Как по книгам кешбек получился более 2000грн? Вроде ж ограничение 500грн по кешбеку?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:43

Re: Monobank

Golf_streem написав:Как по книгам кешбек получился более 2000грн? Вроде ж ограничение 500грн по кешбеку?
Если кешбек от партнёров, то там нет лимита
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:47

Re: Monobank

  Faceless написав:Если кешбек от партнёров, то там нет лимита

Не знаю как тут, но А-Банк в прошлом месяце с Фокстрота 5% дал только с суммы 10К, остальное пошло в пустоту :(
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:04

  Golf_streem написав:Как по книгам кешбек получился более 2000грн? Вроде ж ограничение 500грн по кешбеку?

В альфе лимит кешбека 3000.
Bosstone
 
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