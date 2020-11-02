Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:05
Книжки надо купит все и спалить в печке, их дьявол создал .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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proftpd66
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:09
Goodman написав:
Була думка - сегодня пообщался с владельцем терминала , дорого с....а, сказали что отлистывают за терминал примата около 1000 грн в месяц. Все ложиться на них , в т и бонус+ ТОЖЕ.
Усе деза: абонка - 400 грн/міс, за Б+ дають знижку 100 грн/міс, якщо з точки бонуси не лише виносять, а і приносять, то баланс сходиться. До кінця карантину абонку взагалі не нараховують.
https://privatbank.ua/business/ekvajring-skb proftpd66
Мало того, що хутін, то ще й Коваль
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:47
Как по книгам кешбек получился более 2000грн? Вроде ж ограничение 500грн по кешбеку?
Golf_streem
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Додано: Нед 01 лис, 2020 20:43
Golf_streem написав:Как по книгам кешбек получился более 2000грн? Вроде ж ограничение 500грн по кешбеку?
Если кешбек от партнёров, то там нет лимита
Faceless
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:04
Golf_streem написав:
Как по книгам кешбек получился более 2000грн? Вроде ж ограничение 500грн по кешбеку?
В альфе лимит кешбека 3000.
Bosstone
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:59
ukrprom2014 написав: Faceless написав:
Если кешбек от партнёров, то там нет лимита
Не знаю как тут, но А-Банк в прошлом месяце с Фокстрота 5% дал только с суммы 10К, остальное пошло в пустоту
а КБ дают партнеры по акционным позициям? (фокстрот, эльдорадо и прочие технари)
mephala
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:41
gorbatiuk_v написав: ukrprom2014 написав: Faceless написав:
Если кешбек от партнёров, то там нет лимита
Не знаю как тут, но А-Банк в прошлом месяце с Фокстрота 5% дал только с суммы 10К, остальное пошло в пустоту
в А-банке общий лимит в 500грн, а моно 500 только по категориям, партнерские - без лимита.
в моно на uber лимит 150 грн.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:10
mephala написав: ukrprom2014 написав: Faceless написав:
Если кешбек от партнёров, то там нет лимита
Не знаю как тут, но А-Банк в прошлом месяце с Фокстрота 5% дал только с суммы 10К, остальное пошло в пустоту
а КБ дают партнеры по акционным позициям? (фокстрот, эльдорадо и прочие технари)
Дают конечно. Без разницы акционная позиция или нет. КБ банка начисляет.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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