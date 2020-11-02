Все лягає на кінцевого споживача, тобто на покупця. Тому в будь-якому випадку за всі видатки бариги/спекулянта, оплочує пересічний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:16
Все лягає на кінцевого споживача, тобто на покупця. Тому в будь-якому випадку за всі видатки бариги/спекулянта, оплочує пересічний.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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