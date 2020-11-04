Все лягає на кінцевого споживача, тобто на покупця. Тому в будь-якому випадку за всі видатки бариги/спекулянта, оплочує пересічний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:16
Все лягає на кінцевого споживача, тобто на покупця. Тому в будь-якому випадку за всі видатки бариги/спекулянта, оплочує пересічний.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:52
Re: Monobank
??? мисля була поиметь терминал и рубить до несхочу. Зараз на покупця н1чого не переложиш - конкуренти наступають на пяти. Дай дешевше - найб1льший пр1оритет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:43
Re: Monobank
Може хтось підказати каси партнерів монобанку, бажано в районі центра Києва, які працюють по суботам, щоб внести валюту на депозит?
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