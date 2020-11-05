RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2105210621072108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:16

  Goodman написав:
  root написав:А книжки що ніхто не читає? 20% це крутяк!


Була думка - сегодня пообщался с владельцем терминала , дорого с....а, сказали что отлистывают за терминал примата около 1000 грн в месяц. Все ложиться на них , в т и бонус+ ТОЖЕ.

Все лягає на кінцевого споживача, тобто на покупця. Тому в будь-якому випадку за всі видатки бариги/спекулянта, оплочує пересічний. :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10144
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:52

Re: Monobank

  Скупердяй написав:Все лягає на кінцевого споживача, тобто на покупця. Тому в будь-якому випадку за всі видатки бариги/спекулянта, оплочує пересічний.


??? мисля була поиметь терминал и рубить до несхочу. Зараз на покупця н1чого не переложиш - конкуренти наступають на пяти. Дай дешевше - найб1льший пр1оритет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3772
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:43

Re: Monobank

Може хтось підказати каси партнерів монобанку, бажано в районі центра Києва, які працюють по суботам, щоб внести валюту на депозит?
motosmile
 
Повідомлень: 498
З нами з: 14.02.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:34

Re: Monobank

Коллеги, а ФОП курсы посмотреть не открывая фоп-счёт никак?
Alpha1251
 
Повідомлень: 286
З нами з: 02.04.12
Подякував: 93 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:04

У моно был пару месяцев назад хороший кешбек на bodo.ua.
Кто платил, подскажите какой там МСС
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
Повідомлень: 462
З нами з: 12.07.17
Подякував: 74 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:39

  motosmile написав:Може хтось підказати каси партнерів монобанку, бажано в районі центра Києва, які працюють по суботам, щоб внести валюту на депозит?

В субботу кассы не работают, но можно пополнить физическую карту в банкомате Универсала, а с нее перевести на депозит.
Bosstone
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 21.04.10
Подякував: 638 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:53

  Bosstone написав:
  motosmile написав:Може хтось підказати каси партнерів монобанку, бажано в районі центра Києва, які працюють по суботам, щоб внести валюту на депозит?

В субботу кассы не работают, но можно пополнить физическую карту в банкомате Универсала, а с нее перевести на депозит.

Валютой? И переведет на депо в моне с карты универсала?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5080
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2105210621072108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balance, Ferlakur, Flamingo, vollena71 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.