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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:16
Goodman написав: root написав:
А книжки що ніхто не читає? 20% це крутяк!
Була думка - сегодня пообщался с владельцем терминала , дорого с....а, сказали что отлистывают за терминал примата около 1000 грн в месяц. Все ложиться на них , в т и бонус+ ТОЖЕ.
Все лягає на кінцевого споживача, тобто на покупця. Тому в будь-якому випадку за всі видатки бариги/спекулянта, оплочує пересічний.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Вів 03 лис, 2020 20:52
Скупердяй написав:
Все лягає на кінцевого споживача, тобто на покупця. Тому в будь-якому випадку за всі видатки бариги/спекулянта, оплочує пересічний.
??? мисля була поиметь терминал и рубить до несхочу. Зараз на покупця н1чого не переложиш - конкуренти наступають на пяти. Дай дешевше - найб1льший пр1оритет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:43
Може хтось підказати каси партнерів монобанку, бажано в районі центра Києва, які працюють по суботам, щоб внести валюту на депозит?
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motosmile
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Додано: Чет 05 лис, 2020 16:34
Коллеги, а ФОП курсы посмотреть не открывая фоп-счёт никак?
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Alpha1251
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:04
У моно был пару месяцев назад хороший кешбек на bodo.ua.
Кто платил, подскажите какой там МСС
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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ramaz
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:39
motosmile написав:
Може хтось підказати каси партнерів монобанку, бажано в районі центра Києва, які працюють по суботам, щоб внести валюту на депозит?
В субботу кассы не работают, но можно пополнить физическую карту в банкомате Универсала, а с нее перевести на депозит.
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Bosstone
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:53
Bosstone написав: motosmile написав:
Може хтось підказати каси партнерів монобанку, бажано в районі центра Києва, які працюють по суботам, щоб внести валюту на депозит?
В субботу кассы не работают, но можно пополнить физическую карту в банкомате Универсала, а с нее перевести на депозит.
Валютой? И переведет на депо в моне с карты универсала?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:38
Bosstone написав: motosmile написав:
Може хтось підказати каси партнерів монобанку, бажано в районі центра Києва, які працюють по суботам, щоб внести валюту на депозит?
В субботу кассы не работают, но можно пополнить физическую карту в банкомате Универсала, а с нее перевести на депозит.
Ну раніше відділення ТАС на перехресті Жилянська/Петлюри працювало по суботам, зараз вже ні...
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motosmile
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