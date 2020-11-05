|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:23
Напомните технологию пополнения карты через столбики привата.
Решил первый раз воспользоваться =)
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7022
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:46
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1954
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:49
vitaliy_berdinskikh написав:
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7022
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:56
mephala написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали
Каких банков?
Я по слухам знаю что только собираются делать карту Восток-банка которая будет надцатым по очереди убийцей Моно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1954
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:12
mephala написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали
Ключевое слово в фразе - ВРОДЕ...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2449
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему