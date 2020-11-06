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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2107210821092110>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:23

Re: Monobank

Напомните технологию пополнения карты через столбики привата.
Решил первый раз воспользоваться =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:46

Re: Monobank

Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:49

  vitaliy_berdinskikh написав:Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.


фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:56

  mephala написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.


фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали

Каких банков?

Я по слухам знаю что только собираются делать карту Восток-банка которая будет надцатым по очереди убийцей Моно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:12

  mephala написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.


фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали


Ключевое слово в фразе - ВРОДЕ...
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:40

  stryzhko написав:
Flamingo написав:Валютой? И переведет на депо в моне с карты универсала?

Так. Карту Моно відразу можна поповнювати валютой в Кешін Універсала.

Ну то есть надо сначала выпустить физическую валютную карту мони? за деньги.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:57

Re: Monobank

Flamingo написав:Ну то есть надо сначала выпустить физическую валютную карту мони? за деньги.

Якщо вони не обладнані NFC-рідерами, то напевно що так.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:05

  mephala написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.


фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали

и фокстрот русстандарт раздавал когда-то.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:07

І Михалич в Ельдорадо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:07

  jay2004 написав:
  mephala написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.


фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали


Ключевое слово в фразе - ВРОДЕ...

нет. Сильпо Восток раздавал.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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