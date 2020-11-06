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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:23
Напомните технологию пополнения карты через столбики привата.
Решил первый раз воспользоваться =)
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mephala
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:46
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:49
vitaliy_berdinskikh написав:
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали
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mephala
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:56
mephala написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали
Каких банков?
Я по слухам знаю что только собираются делать карту Восток-банка которая будет надцатым по очереди убийцей Моно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:12
mephala написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали
Ключевое слово в фразе - ВРОДЕ...
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:40
stryzhko написав:
Flamingo написав:Валютой? И переведет на депо в моне с карты универсала?
Так. Карту Моно відразу можна поповнювати валютой в Кешін Універсала.
Ну то есть надо сначала выпустить физическую валютную карту мони? за деньги.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:57
Flamingo написав:Ну то есть надо сначала выпустить физическую валютную карту мони? за деньги.
Якщо вони не обладнані NFC-рідерами, то напевно що так.
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stryzhko
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:05
mephala написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали
и фокстрот русстандарт раздавал когда-то.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:07
І Михалич в Ельдорадо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:07
jay2004 написав: mephala написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Раздавать карточки на кассах - до такого кажись ни кто ещё не додумался.
фуршет и сильпо вроде и раньше такое предлагали
Ключевое слово в фразе - ВРОДЕ...
нет. Сильпо Восток раздавал.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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