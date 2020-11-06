нет, в Эльдорадо или давали свою карту с возможностью доофрмить позже в банке или представители банков оформляли открытие счета. Это не то что хочет съедать Моно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:23
нет, в Эльдорадо или давали свою карту с возможностью доофрмить позже в банке или представители банков оформляли открытие счета. Это не то что хочет съедать Моно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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