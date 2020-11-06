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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2107210821092110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:23

  Квесторе_поверніться написав:І Михалич в Ельдорадо.

нет, в Эльдорадо или давали свою карту с возможностью доофрмить позже в банке или представители банков оформляли открытие счета. Это не то что хочет съедать Моно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:00

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:І Михалич в Ельдорадо.

нет, в Эльдорадо или давали свою карту с возможностью доофрмить позже в банке или представители банков оформляли открытие счета. Это не то что хочет съедать Моно.

фокстрот давал полноценный рус.стандарт - так и стал их клиентом.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:39

Нагадайте, будь ласка, по обраним категоріям і по партнерським сумарно можна отримати кешбек лише 500 на місяць? Чи партнерський не входить в ліміт цих 500?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:40

Re: Monobank

  apostol написав:Чи партнерський не входить в ліміт цих 500?

По партнерскому лимиты отдельные, по каждому партнеру свои: может быть и ниже 500, может быть и безлимит. Это можно почитать в описаниях опций кешбека.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 1962
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  #<1 ... 2107210821092110
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