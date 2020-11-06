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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:23
Квесторе_поверніться написав:
І Михалич в Ельдорадо.
нет, в Эльдорадо или давали свою карту с возможностью доофрмить позже в банке или представители банков оформляли открытие счета. Это не то что хочет съедать Моно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Суб 07 лис, 2020 00:00
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
І Михалич в Ельдорадо.
нет, в Эльдорадо или давали свою карту с возможностью доофрмить позже в банке или представители банков оформляли открытие счета. Это не то что хочет съедать Моно.
фокстрот давал полноценный рус.стандарт - так и стал их клиентом.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Суб 07 лис, 2020 00:39
Нагадайте, будь ласка, по обраним категоріям і по партнерським сумарно можна отримати кешбек лише 500 на місяць? Чи партнерський не входить в ліміт цих 500?
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apostol
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Додано: Суб 07 лис, 2020 00:40
apostol написав:
Чи партнерський не входить в ліміт цих 500?
По партнерскому лимиты отдельные, по каждому партнеру свои: может быть и ниже 500, может быть и безлимит. Это можно почитать в описаниях опций кешбека.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 07 лис, 2020 02:37
viewtopic.php?p=5080399#p5080399
apostol написав:
Нагадайте, будь ласка, по обраним категоріям і по партнерським сумарно можна отримати кешбек лише 500 на місяць? Чи партнерський не входить в ліміт цих 500?
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Додано: Суб 07 лис, 2020 04:51
подскажите, пожалуйста, а белую карту можно забрать в партнерском отделении банков, ТАСе, к примеру, бесплатно?
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Arien
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Додано: Суб 07 лис, 2020 09:42
Arien написав:
подскажите, пожалуйста, а белую карту можно забрать в партнерском отделении банков, ТАСе, к примеру, бесплатно?
Бесплатно белая только вирткалка
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 07 лис, 2020 09:48
Вкладчик1234 написав: Arien написав:
подскажите, пожалуйста, а белую карту можно забрать в партнерском отделении банков, ТАСе, к примеру, бесплатно?
Бесплатно белая только вирткалка
Формально белая физическая бесплатна, но доставка НП 50 грн. Отсюда, видимо, и вопрос: можно ли забрать где-то самому, чтобы не платить 50 грн за доставку. Но, вроде, так нельзя.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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