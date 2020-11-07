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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2109211021112112>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:38

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком эмуляторе Андроида для Виндовс хорошо работает Монобанк? Пробовал открыть в Nox App Player, не приходят коды.

попробуйте поставить андроид 2й опер.системой (версия x86) https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=128559
нормальные эмуляторы мне не встречались.
как вариант ведроид можно установить на флешку и стартовать с неё когда это необходимо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:43

  vitaliian написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком эмуляторе Андроида для Виндовс хорошо работает Монобанк? Пробовал открыть в Nox App Player, не приходят коды.

попробуйте поставить андроид 2й опер.системой (версия x86) https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=128559
нормальные эмуляторы мне не встречались.

Не хотелось бы так усложнять проблему и что-то глобальное ставить. Простые эмуляторы работают с Монобанком?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:46

Моня под ноксом нормально работал раньше, давно не проверял.
Какие коды не приходят ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:55

  mustbe написав:Моня под ноксом нормально работал раньше, давно не проверял.
Какие коды не приходят ?

Ну, когда вводишь номер телефона для авторизации, потом должно прийти смс, которое туда вставить. Вот это смс не приходит.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:04

  Andrew75 написав:
  mustbe написав:Моня под ноксом нормально работал раньше, давно не проверял.
Какие коды не приходят ?

Ну, когда вводишь номер телефона для авторизации, потом должно прийти смс, которое туда вставить. Вот это смс не приходит.

ОПСОЗ не присилає.Невже Київстар? Перереєстрація тіліпона в мережі допомогає.
Буровик
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:14

  Буровик написав:
  Andrew75 написав:
  mustbe написав:Моня под ноксом нормально работал раньше, давно не проверял.
Какие коды не приходят ?

Ну, когда вводишь номер телефона для авторизации, потом должно прийти смс, которое туда вставить. Вот это смс не приходит.

ОПСОЗ не присилає.Невже Київстар? Перереєстрація тіліпона в мережі допомогає.

Да нет, не помогает. Телефон перегружал, смс не приходят. Если эти же операции делаешь на телефоне, где симка стоит, тогда смс от Мони приходят.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:16

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком эмуляторе Андроида для Виндовс хорошо работает Монобанк? Пробовал открыть в Nox App Player, не приходят коды.


та же беда
смс альфовские без проблем приходят, в других app все работает, а в моновском app - ничего
с Bluestacks та же история, это проблема именно самого приложения
притом, что And 5 что 7 под Nox - все равно моно app не работает
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:19

Проверил.
Да, не работает. Не приходит код.
Значит - горох-параноик отрубил эмуляторы
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:20

  mustbe написав:Проверил.
Да, не работает. Не приходит код.
Значит - горох-параноик отрубил эмуляторы

странный господин
мало того, что нормальную web-версию не в состоянии реализовать, так еще и эмуляторы заблокировать
ему в ФБ писать или где?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:30

  Flamingo написав:
  stryzhko написав:
Flamingo написав:Валютой? И переведет на депо в моне с карты универсала?

Так. Карту Моно відразу можна поповнювати валютой в Кешін Універсала.

Ну то есть надо сначала выпустить физическую валютную карту мони? за деньги.

А валютну картку Універсала добавити в Монобанк нема можливості?

Або так: відкрити валютну віртуальну в Моно. Чи можливо тоді її поповнити через аплікацію з валютної картки Універсала?
ricardo
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