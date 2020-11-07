Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:38
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком эмуляторе Андроида для Виндовс хорошо работает Монобанк? Пробовал открыть в Nox App Player, не приходят коды.
попробуйте поставить андроид 2й опер.системой (версия x86)
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=128559
нормальные эмуляторы мне не встречались.
как вариант ведроид можно установить на флешку и стартовать с неё когда это необходимо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Повідомлень: 4989
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1442 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:43
vitaliian написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком эмуляторе Андроида для Виндовс хорошо работает Монобанк? Пробовал открыть в Nox App Player, не приходят коды.
попробуйте поставить андроид 2й опер.системой (версия x86)
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=128559
нормальные эмуляторы мне не встречались.
Не хотелось бы так усложнять проблему и что-то глобальное ставить. Простые эмуляторы работают с Монобанком?
Andrew75
Повідомлень: 1029
З нами з: 30.09.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:46
Моня под ноксом нормально работал раньше, давно не проверял.
Какие коды не приходят ?
mustbe
Повідомлень: 4860
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 446 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:55
mustbe написав:
Моня под ноксом нормально работал раньше, давно не проверял.
Какие коды не приходят ?
Ну, когда вводишь номер телефона для авторизации, потом должно прийти смс, которое туда вставить. Вот это смс не приходит.
Andrew75
Повідомлень: 1029
З нами з: 30.09.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:04
Andrew75 написав: mustbe написав:
Моня под ноксом нормально работал раньше, давно не проверял.
Какие коды не приходят ?
Ну, когда вводишь номер телефона для авторизации, потом должно прийти смс, которое туда вставить. Вот это смс не приходит.
ОПСОЗ не присилає.Невже Київстар? Перереєстрація тіліпона в мережі допомогає.
Буровик
Повідомлень: 26
З нами з: 25.10.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:14
Буровик написав: Andrew75 написав: mustbe написав:
Моня под ноксом нормально работал раньше, давно не проверял.
Какие коды не приходят ?
Ну, когда вводишь номер телефона для авторизации, потом должно прийти смс, которое туда вставить. Вот это смс не приходит.
ОПСОЗ не присилає.Невже Київстар? Перереєстрація тіліпона в мережі допомогає.
Да нет, не помогает. Телефон перегружал, смс не приходят. Если эти же операции делаешь на телефоне, где симка стоит, тогда смс от Мони приходят.
Andrew75
Повідомлень: 1029
З нами з: 30.09.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:16
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком эмуляторе Андроида для Виндовс хорошо работает Монобанк? Пробовал открыть в Nox App Player, не приходят коды.
та же беда
смс альфовские без проблем приходят, в других app все работает, а в моновском app - ничего
с Bluestacks та же история, это проблема именно самого приложения
притом, что And 5 что 7 под Nox - все равно моно app не работает
Arien
Повідомлень: 936
З нами з: 09.09.14
Подякував: 144 раз.
Подякували: 48 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:19
Проверил.
Да, не работает. Не приходит код. Значит - горох-параноик отрубил эмуляторы
mustbe
Повідомлень: 4860
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 446 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:20
mustbe написав:
Проверил.
Да, не работает. Не приходит код.
Значит - горох-параноик отрубил эмуляторы
странный господин
мало того, что нормальную web-версию не в состоянии реализовать, так еще и эмуляторы заблокировать
ему в ФБ писать или где?
Arien
Повідомлень: 936
З нами з: 09.09.14
Подякував: 144 раз.
Подякували: 48 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:30
Flamingo написав: stryzhko написав: Flamingo написав:Валютой? И переведет на депо в моне с карты универсала?
Так. Карту Моно відразу можна поповнювати валютой в Кешін Універсала.
Ну то есть надо сначала выпустить физическую валютную карту мони? за деньги.
А валютну картку Універсала добавити в Монобанк нема можливості?
Або так: відкрити валютну віртуальну в Моно. Чи можливо тоді її поповнити через аплікацію з валютної картки Універсала?
ricardo
Повідомлень: 602
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 48 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
ingtrans
,
Кочевник
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор