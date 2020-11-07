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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2109211021112112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37

  Arien написав:ему в ФБ писать или где?

С тем же успехом - можно сразу в Лигу Поддержки Сексуальных Реформ
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37

Re: Monobank

поддержка действительно подтвердила, что в эмуляторах app не работает
внятного объяснения "почему" я так и не услышала
пожелание им оставила, а там уже как будет.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:43

а тлф почему не
радиация?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:54

Re: Monobank

  Andrew75 написав:Если эти же операции делаешь на телефоне, где симка стоит, тогда смс от Мони приходят
у меня приложение моня на айфоне, а финансовый номер на кнопочной звонилке, смс приходят туда.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:58

  vitaliian написав:
  Andrew75 написав:Если эти же операции делаешь на телефоне, где симка стоит, тогда смс от Мони приходят
у меня приложение моня на айфоне, а финансовый номер на кнопочной звонилке, смс приходят туда.


главное, не где стоит sim-карта, а откуда запускается само app
если из-под эмулятора - тогда смс не приходят на sim-карту, установленную в любое моб. устройство.
Arien
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