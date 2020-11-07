С тем же успехом - можно сразу в Лигу Поддержки Сексуальных Реформ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37
С тем же успехом - можно сразу в Лигу Поддержки Сексуальных Реформ
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37
Re: Monobank
поддержка действительно подтвердила, что в эмуляторах app не работает
внятного объяснения "почему" я так и не услышала
пожелание им оставила, а там уже как будет.
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:54
Re: Monobank
у меня приложение моня на айфоне, а финансовый номер на кнопочной звонилке, смс приходят туда.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:58
главное, не где стоит sim-карта, а откуда запускается само app
если из-под эмулятора - тогда смс не приходят на sim-карту, установленную в любое моб. устройство.
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