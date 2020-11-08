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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37
Arien написав:
ему в ФБ писать или где?
С тем же успехом - можно сразу в Лигу Поддержки Сексуальных Реформ
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Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37
поддержка действительно подтвердила, что в эмуляторах app не работает
внятного объяснения "почему" я так и не услышала
пожелание им оставила, а там уже как будет.
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Arien
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Додано: Нед 08 лис, 2020 16:43
а тлф почему не
радиация?
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v57
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Додано: Нед 08 лис, 2020 16:54
Andrew75 написав:
Если эти же операции делаешь на телефоне, где симка стоит, тогда смс от Мони приходят
у меня приложение моня на айфоне, а финансовый номер на кнопочной звонилке, смс приходят туда.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 08 лис, 2020 16:58
vitaliian написав: Andrew75 написав:
Если эти же операции делаешь на телефоне, где симка стоит, тогда смс от Мони приходят
у меня приложение моня на айфоне, а финансовый номер на кнопочной звонилке, смс приходят туда.
главное, не где стоит sim-карта, а откуда запускается само app
если из-под эмулятора - тогда смс не приходят на sim-карту, установленную в любое моб. устройство.
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Arien
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Додано: Нед 08 лис, 2020 19:58
Arien написав:
странный господин
мало того, что нормальную web-версию не в состоянии реализовать, так еще и эмуляторы заблокировать
ему в ФБ писать или где?
Это такая же параноя как и отказ работы некоторых ИБ на рутированых телефонах, банкиры так себя страхуют и на наш комфорт им наср...
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Maksi2
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Додано: Нед 08 лис, 2020 20:12
Arien написав:
главное, не где стоит sim-карта, а откуда запускается само app
если из-под эмулятора - тогда смс не приходят на sim-карту, установленную в любое моб. устройство.
разумно, наверное.
Maksi2 написав:
и на наш комфорт
вы им что за комфорт платите? нет, так чего хотите.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 08 лис, 2020 20:26
vitaliian написав:
нет, так чего хотите.
Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 08 лис, 2020 21:17
vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав:
нет, так чего хотите.
Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.
мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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