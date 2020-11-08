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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37

  Arien написав:ему в ФБ писать или где?

С тем же успехом - можно сразу в Лигу Поддержки Сексуальных Реформ
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37

Re: Monobank

поддержка действительно подтвердила, что в эмуляторах app не работает
внятного объяснения "почему" я так и не услышала
пожелание им оставила, а там уже как будет.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:43

а тлф почему не
радиация?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:54

Re: Monobank

  Andrew75 написав:Если эти же операции делаешь на телефоне, где симка стоит, тогда смс от Мони приходят
у меня приложение моня на айфоне, а финансовый номер на кнопочной звонилке, смс приходят туда.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:58

  vitaliian написав:
  Andrew75 написав:Если эти же операции делаешь на телефоне, где симка стоит, тогда смс от Мони приходят
у меня приложение моня на айфоне, а финансовый номер на кнопочной звонилке, смс приходят туда.


главное, не где стоит sim-карта, а откуда запускается само app
если из-под эмулятора - тогда смс не приходят на sim-карту, установленную в любое моб. устройство.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:58

  Arien написав:странный господин
мало того, что нормальную web-версию не в состоянии реализовать, так еще и эмуляторы заблокировать
ему в ФБ писать или где?

Это такая же параноя как и отказ работы некоторых ИБ на рутированых телефонах, банкиры так себя страхуют и на наш комфорт им наср...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:12

Re: Monobank

  Arien написав:главное, не где стоит sim-карта, а откуда запускается само app
если из-под эмулятора - тогда смс не приходят на sim-карту, установленную в любое моб. устройство.
разумно, наверное.
  Maksi2 написав:и на наш комфорт
вы им что за комфорт платите? нет, так чего хотите.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:26

Re: Monobank

  vitaliian написав:нет, так чего хотите.

Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:17

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:нет, так чего хотите.

Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.

мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:нет, так чего хотите.

Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.


я, конечно, извиняюсь, но вынуждена задать вопрос: Вы точно понимаете, о чем пишете?
debugging (отладка) возможна при наличии исходников app + включенных в проекты дополнительных библиотек при их необходимости. Код есть у команды разработчиков Моно, старые версии, возможно, у кого-то из разработчиков, покинувших команду, но с учетом того, что обычно подписывается в контракте, если бы этот кто-то их распространял, его бы засудили вдоль и поперек.

Эмуль позволяет активно и удобно тестировать в процессе разработке готовые сборки и удобно работать в уже скомпилированных app, не более. А если обычный пользователь найдет серьезные баги в безопасности в моно app под эмулем, то же самое он может сделать на любом другом моб. устройстве. И за это руководство Мони должно этого пользователя расцеловать многократно в тухис и отсыпать плюшек как мин на год на шампанское и девочек, т.к. он выполнит работу, не сделанную ранее тестерами.

Весь трафик от эмулей проходит через антивир и брандмауэр, поэтому уровень безопасности такой же, как и при работе с web-версиями е-банкингов. Просто это решение руководства банка, если и имеет какие-то причины, а не каприз, то вероятнее всего в маркетинговом, а не техническом или программном поле
Востаннє редагувалось Arien в Нед 08 лис, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Arien
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