С тем же успехом - можно сразу в Лигу Поддержки Сексуальных Реформ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37
С тем же успехом - можно сразу в Лигу Поддержки Сексуальных Реформ
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37
Re: Monobank
поддержка действительно подтвердила, что в эмуляторах app не работает
внятного объяснения "почему" я так и не услышала
пожелание им оставила, а там уже как будет.
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:54
Re: Monobank
у меня приложение моня на айфоне, а финансовый номер на кнопочной звонилке, смс приходят туда.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:58
главное, не где стоит sim-карта, а откуда запускается само app
если из-под эмулятора - тогда смс не приходят на sim-карту, установленную в любое моб. устройство.
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:58
Додано: Нед 08 лис, 2020 20:12
Re: Monobank
разумно, наверное.
вы им что за комфорт платите? нет, так чего хотите.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 08 лис, 2020 20:26
Re: Monobank
Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:17
мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:04
я, конечно, извиняюсь, но вынуждена задать вопрос: Вы точно понимаете, о чем пишете?
debugging (отладка) возможна при наличии исходников app + включенных в проекты дополнительных библиотек при их необходимости. Код есть у команды разработчиков Моно, старые версии, возможно, у кого-то из разработчиков, покинувших команду, но с учетом того, что обычно подписывается в контракте, если бы этот кто-то их распространял, его бы засудили вдоль и поперек.
Эмуль позволяет активно и удобно тестировать в процессе разработке готовые сборки и удобно работать в уже скомпилированных app, не более. А если обычный пользователь найдет серьезные баги в безопасности в моно app под эмулем, то же самое он может сделать на любом другом моб. устройстве. И за это руководство Мони должно этого пользователя расцеловать многократно в тухис и отсыпать плюшек как мин на год на шампанское и девочек, т.к. он выполнит работу, не сделанную ранее тестерами.
Весь трафик от эмулей проходит через антивир и брандмауэр, поэтому уровень безопасности такой же, как и при работе с web-версиями е-банкингов. Просто это решение руководства банка, если и имеет какие-то причины, а не каприз, то вероятнее всего в маркетинговом, а не техническом или программном поле
Востаннє редагувалось Arien в Нед 08 лис, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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