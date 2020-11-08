Додано: Нед 08 лис, 2020 22:04

vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав: нет, так чего хотите. нет, так чего хотите.

Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против. Хотят дебажить в эмуляторе приложение банка чтобы чего-то интересного найти. И банк ожидаемо против.

я, конечно, извиняюсь, но вынуждена задать вопрос: Вы точно понимаете, о чем пишете?debugging (отладка) возможна при наличии исходников app + включенных в проекты дополнительных библиотек при их необходимости. Код есть у команды разработчиков Моно, старые версии, возможно, у кого-то из разработчиков, покинувших команду, но с учетом того, что обычно подписывается в контракте, если бы этот кто-то их распространял, его бы засудили вдоль и поперек.Эмуль позволяет активно и удобно тестировать в процессе разработкесборки и удобно работать вскомпилированных app, не более. А если обычный пользователь найдет серьезные баги в безопасности в моно app под эмулем, то же самое он может сделать на любом другом моб. устройстве. И за это руководство Мони должно этого пользователя расцеловать многократно в тухис и отсыпать плюшек как мин на год на шампанское и девочек, т.к. он выполнит работу, не сделанную ранее тестерами.Весь трафик от эмулей проходит через антивир и брандмауэр, поэтому уровень безопасности такой же, как и при работе с web-версиями е-банкингов. Просто это решение руководства банка, если и имеет какие-то причины, а не каприз, то вероятнее всего в маркетинговом, а не техническом или программном поле