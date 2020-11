Додано: Нед 08 лис, 2020 22:51

Arien написав: vitaliy_berdinskikh написав: Arien написав: debugging (отладка) debugging (отладка)

Debugging это внезапно не только отладка. Значение термина гораздо шире чем просто поиск ошибок при разработке. Иначе зачем тогда достаточно давно придумывают методы защиты ПО от запуска в контролируемой среде? В далеком 2007 году даже индусы (герои наших локальных шуток про недокодров где-то последние 10 лет) задавались этим вопросом

https://answers.sap.com/questions/19969 ... ogram.html

А ты в 2020 рассказываешь что дебаг не может быть использован для того чтобы отследить взаимодействие приложения с сервером(-ами) и найти возможности достать информацию клиента из приложения. Debugging это внезапно не только отладка. Значение термина гораздо шире чем просто поиск ошибок при разработке. Иначе зачем тогда достаточно давно придумывают методы защиты ПО от запуска в контролируемой среде? В далеком 2007 году даже индусы (герои наших локальных шуток про недокодров где-то последние 10 лет) задавались этим вопросомА ты в 2020 рассказываешь что дебаг не может быть использован для того чтобы отследить взаимодействие приложения с сервером(-ами) и найти возможности достать информацию клиента из приложения.



Вы на серьезе не понимаете, что отладка связана напрямую с разработкой кода? Вы в код смотрели, к-рый процитировали ? даже в 2007 году, хотя общие принципы разработки критично не менялись.



И расскажите, пожалуйста, каким образом вытянуть данные при работе из app Моно под эмулем, если Вы так уверены, что это возможно каким-либо иным методом, нежели на мобильном устройстве . Вы на серьезе не понимаете, что отладка связана напрямую с разработкой кода? Вы в код смотрели, к-рый процитировали? даже в 2007 году, хотя общие принципы разработки критично не менялись.И расскажите, пожалуйста, каким образом вытянуть данные при работе из app Моно под эмулем, если Вы так уверены, что это возможно каким-либо иным методом, нежели на мобильном устройстве

Run the app in an emulator. Emulators have the ro.debuggable property set to 1 (with an exception, see note below). This means they will debug all apps, regardless of the debuggable flag in the Manifest. In some situation, this may not be enough since several components, in the OS or the app itself, may check for the Manifest's debuggable flag before or during the app execution.