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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2110211121122113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
34
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:08

  vitaliian написав:мне поддержка проговорилась что они знают модель, серийник и имей моего смартфона. Вероятно поэтому эмуляторы отсекаются.


да, но это вовсе не секретная информация, точно так же как и user-agent + клиентский ip при посещении любого сайта.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:26

Re: Monobank

  Arien написав:debugging (отладка)

Debugging это внезапно не только отладка. Значение термина гораздо шире чем просто поиск ошибок при разработке. Иначе зачем тогда достаточно давно придумывают методы защиты ПО от запуска в контролируемой среде? В далеком 2007 году даже индусы (герои наших локальных шуток про недокодров где-то последние 10 лет) задавались этим вопросом
https://answers.sap.com/questions/19969 ... ogram.html
А ты в 2020 рассказываешь что дебаг не может быть использован для того чтобы отследить взаимодействие приложения с сервером(-ами) и найти возможности достать информацию клиента из приложения.

Может ты ещё и про вирусы ничего не слышал, которые крадут данные пользователей, в том числе те что дают доступ к банковскому счёту? :mrgreen: А они (вирусы и их разработчики) знаю где брать данные не потому что им в банке рассказали. Предлагаю не разводить тут айтисрач, для этого есть ДОУ. :wink:

Понятно как желание клиентов запускать приложение на своём рутированном смарте или в эмуляторе потому что просто вот хочется иметь рутированный смарт или вообще нет желания иметь на смарте приложение банка (хз зачем). Точто так же понятно желание банка не давать возможности исследовать работу приложения при запуске его в незащищенной среде. В Monzo к примеру нельзя сделать скриншоты Вообще нигде и никогда. В Transferwise можно, но только на страницах не связанных с платежом. Как всё это сделать при запуске в эмуляторе или на рутированном смарте? 8)
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 08 лис, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Arien написав:debugging (отладка)

Debugging это внезапно не только отладка. Значение термина гораздо шире чем просто поиск ошибок при разработке. Иначе зачем тогда достаточно давно придумывают методы защиты ПО от запуска в контролируемой среде? В далеком 2007 году даже индусы (герои наших локальных шуток про недокодров где-то последние 10 лет) задавались этим вопросом
https://answers.sap.com/questions/19969 ... ogram.html
А ты в 2020 рассказываешь что дебаг не может быть использован для того чтобы отследить взаимодействие приложения с сервером(-ами) и найти возможности достать информацию клиента из приложения.


Вы на серьезе не понимаете, что отладка связана напрямую с разработкой кода? Вы в код смотрели, к-рый процитировали :D ? даже в 2007 году, хотя общие принципы разработки критично не менялись.

И расскажите, пожалуйста, каким образом вытянуть данные при работе из app Моно под эмулем, если Вы так уверены, что это возможно каким-либо иным методом, нежели на мобильном устройстве :).
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:45

Re: Monobank

  Arien написав:Вы на серьезе не понимаете, что отладка связана напрямую с разработкой кода?

Я как программист с большим стажем знаю что отладку можно использовать не только для поиска ошибок, а и для изучения поведения программы. Я так понимаю что ссылку ты не читал. Ну ОК. Обсуждать нечего.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:51

  Arien написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Arien написав:debugging (отладка)

Debugging это внезапно не только отладка. Значение термина гораздо шире чем просто поиск ошибок при разработке. Иначе зачем тогда достаточно давно придумывают методы защиты ПО от запуска в контролируемой среде? В далеком 2007 году даже индусы (герои наших локальных шуток про недокодров где-то последние 10 лет) задавались этим вопросом
https://answers.sap.com/questions/19969 ... ogram.html
А ты в 2020 рассказываешь что дебаг не может быть использован для того чтобы отследить взаимодействие приложения с сервером(-ами) и найти возможности достать информацию клиента из приложения.


Вы на серьезе не понимаете, что отладка связана напрямую с разработкой кода? Вы в код смотрели, к-рый процитировали :D ? даже в 2007 году, хотя общие принципы разработки критично не менялись.

И расскажите, пожалуйста, каким образом вытянуть данные при работе из app Моно под эмулем, если Вы так уверены, что это возможно каким-либо иным методом, нежели на мобильном устройстве :).

Run the app in an emulator. Emulators have the ro.debuggable property set to 1 (with an exception, see note below). This means they will debug all apps, regardless of the debuggable flag in the Manifest. In some situation, this may not be enough since several components, in the OS or the app itself, may check for the Manifest's debuggable flag before or during the app execution.
б.Шон
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Arien написав:Вы на серьезе не понимаете, что отладка связана напрямую с разработкой кода?

Я как программист с большим стажем знаю что отладку можно использовать не только для поиска ошибок, а и для изучения поведения программы. Я так понимаю что ссылку ты не читал. Ну ОК. Обсуждать нечего.


Поздравляю Вас, но метафоры использовать для девов нетипично.
Программа - не собачка, у нее нет поведения, она или не работает, или работает согласно задуманному алгоритму, или с ошибками, техническими или логическими. Отладка - это и есть процесс, включающий и поиск и устранение ошибок, и пошаговое исследование работы. А в той ссылке как раз советую Вам внимательно рассмотреть приведенный код )

ответ на вопрос по существу все-таки будет (последний абзац моего прошлого сообщения)?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:10

Вставлю свои 5 копеек.
Дебажить - вполне можно и без наличия исходников. С ними - легче, но можно и без них. Реверс-инжениринг, какбэ. А иногда - и этого не надо, просто анализ протоколов взаимодействия.
Вытянуть данные при работе приложухи - вполне можно и при работе как под эмулятором, так и на честном мобиле. Сильно зависит от параноидальности разработчиков. Иногда - очень сложно, иногда - очень легко. От среды выполнения (эмуль/мобиль) зависит мало. Гораздо больше - от квалификации атакующего.

Наглядный пример:
Те онлайн-курсы валют, которые я веду - далеко не всегда лежат в открытом публичном месте.
Иногда их приходится находить после анализа протоколов взаимодействия приложухи/ИБ с сервером.
Искать апишки, эндпоинты и тд.

Статья про абап - доставила )
Индусы - притча во языцех для всех сапёров в целом, и для абаперов в частности )
mustbe
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