Додано: Нед 08 лис, 2020 22:26

Arien написав: debugging (отладка) debugging (отладка)

Debugging это внезапно не только отладка. Значение термина гораздо шире чем просто поиск ошибок при разработке. Иначе зачем тогда достаточно давно придумывают методы защиты ПО от запуска в контролируемой среде? В далеком 2007 году даже индусы (герои наших локальных шуток про недокодров где-то последние 10 лет) задавались этим вопросомА ты в 2020 рассказываешь что дебаг не может быть использован для того чтобы отследить взаимодействие приложения с сервером(-ами) и найти возможности достать информацию клиента из приложения.Может ты ещё и про вирусы ничего не слышал, которые крадут данные пользователей, в том числе те что дают доступ к банковскому счёту?А они (вирусы и их разработчики) знаю где брать данные не потому что им в банке рассказали. Предлагаю не разводить тут айтисрач, для этого есть ДОУ.Понятно как желание клиентов запускать приложение на своём рутированном смарте или в эмуляторе потому что просто вот хочется иметь рутированный смарт или вообще нет желания иметь на смарте приложение банка (хз зачем). Точто так же понятно желание банка не давать возможности исследовать работу приложения при запуске его в незащищенной среде. В Monzo к примеру нельзя сделать скриншоты Вообще нигде и никогда. В Transferwise можно, но только на страницах не связанных с платежом. Как всё это сделать при запуске в эмуляторе или на рутированном смарте?